Uppgifter: Så startar Sverige mot Frankrike

Sverige ställs mot Frankrike i sextondelsfinal.

Då gör förbundskapten Graham Potter två ändringar i startelva, enligt uppgifter.

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Sveriges förbundskapten Graham Potter ställde upp med en annorlunda elva i den sista gruppspelsmatchen mot Japan. Bland annat startade Mjällbys Elliot Stroud och Newcastles Anthony Elanga.

Inför sextondelsfinalen mot Frankrike görs två förändringar, enligt SVT. Eftersom Isak Hien är skadad och missar VM, kliver Victor Nilsson Lindelöf ner i backlinjen medan Lucas Bergvall startar på mittfältet.

Utöver det ersätts högerbacken Alexander Bernhardsson med Daniel Svensson.

Sveriges startelva enligt SVT: Jacob Widell Zetterström – Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson – Daniel Svensson, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Elliot Stroud – Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak

Matchen startar 23:00.