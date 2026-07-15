Uppgifter: Skräll i Englands elva mot Argentina

England spelar semifinal mot Argentina i kväll.

Då väntas Morgan Rogers skrällartat få chansen från start.

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Han startade den avslutande gruppspelsmatchen mot Panama, men har i övrigt fått nöja sig med inhopp.

Nu ser Morgan Rogers ut att få chansen från start i semifinalen mot Argentina.

Det är The Athletic som skriver att Aston Villa-spelaren får chansen till höger i anfallet och att han därmed ersätter Noni Madueke. Det innebär i sin tur att Bukayo Saka fortsatt får inleda på bänken.

Avspark klockan 21 svensk tid i Atlanta, Georgia.