Uppgifter: Stora förändringar inför VM-finalen

VM-finalen kommer att likna en Super Bowl.

Enligt BBC väntas halvtidpausen vara i uppemot 25 minuter.

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På söndag spelas ska det 23:e världsmästerskapet avgöras på MetLife Stadium i New Jersey. Då kommer en ”half time show” äga rum i paus, likt hur traditionen ser ut i amerikanska Super Bowl.

Under pausen kommer artister som Madonna och Shakira uppträda, vilket gör att pausvilan kommer att bli längre än vad fotbollspubliken är vana vid.

Enligt BBC kommer Madonnas och Shakiras framträdande i sig vara i 11 minuter. Även Justin Bieber och Chris Martin från Coldplay kommer vara med under finalen.

Sammanlagt väntas halvtidspausen vara i 25 minuter, nästan dubbelt så länge som sker i vanliga fall.

Konceptet användes även under finalen av klubblags-VM mellan Chelsea och PSG förra sommaren, även den på MetLife Stadium. Den gången fick spelarna vänta i 24 minuter innan den andra halvleken kunde sparkas igång.

Fifa frångår därmed spelreglerna satte av Ifab (International Football Association Board). Dessa säger att en halvtidspaus inte får vara längre än 15 minuter.

Finalen har avspark på söndag klockan 21:00 svensk tid.