Uruguay räddade poäng sent mot Saudiarabien

Saudiarabien chockade nästan Uruguay i VM-premiären.

Men den tvåfaldiga världsmästaren lyckades kvittera i den 80:e minuten.

Matchen slutade 1–1.

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Natten till tisdagen ställdes Uruguay mot Saudiarabien. På förhand var det sydamerikanska landslaget favoriter samtidigt som Saudiarabien har chockat nationer tidigare.

Det var precis vad saudierna gjorde till en början. I den 41:a minuten tog de ledningen genom Abdulelah Al Amri.

Saudiarabien såg länge ut att vinna mot världsmästarlaget från 1930 och 1950. Men med tio minuter kvar av matchen lyckades Maxi Araujo kvittera.

Matchen slutade 1–1 och Saudiarabien ställs mot Spanien härnäst. Uruguay möter Kap Verde.

