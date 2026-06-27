Uruguay straffas efter fiaskot – ställer in flyg

Uruguay är utslaget ur VM.

Nu ställer förbundet in det chartrade flyget hem till Montevideo, enligt uppgifter.

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Uruguay föll mot Spanien i den sista gruppspelsmatchen och fiaskot var ett faktum. Nationen är utslaget ur VM redan i gruppspelet.

Nu straffas landslaget ytterligare.

Enligt spanska Marca har förbundet ställt in det chartrade flygplan som ska ta hem spelarna till huvudstaden Montevideo. I stället får varje individuell spelare lösa hemresa på egen hand.

Uruguay slutade på två poäng i gruppspelet efter kryss mot Saudiarabien och Kap Verde.