Väderkaos i natt – VM-arenan evakuerad: ”Sök skydd”

VM-matchen mellan Frankrike och Irak blev lång.

Under halvtidspausen drabbades arenan av väderkaos.

Delar av läktaren fick evakueras.

Foto: Alamy

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Redan på förhand hotades nattens match mellan Frankrike och Irak på Philadelphia Stadium i Pennsylvania av extremväder, men det skulle dröja innan den utlovade stormen till sist dök upp.

Strax innan halvtid, runt midnatt svensk tid, öppnade sig himlen och regnet vräkte ned över VM-arenan. Under halvtidspausen kom även varningar om åska och blixtnedslag och de delar av läktaren som inte hade tak över huvudet ombads att söka skydd inne i arenan.

”Den andra halvleken är försenad på grund av allvarliga väderförhållanden. Matchen kommer att återupptas när det bedöms vara säkert. Sök skydd inomhus”, var budskapet på Philadelphia Stadium.

Eftersom att reglerna kräver att matcher ska brytas i minst en halvtimme om en blixt slår ned inom ett visst avstånd av arenan fick matchen pausas och halvtidspausen blev därför runt två timmar lång. I Sverige hade klockan hunnit bli två på natten innan matchen till sist kunde blåsas i gång igen.

Regnkaos på Philadelphia Stadium. Foto: Alamy

Supportrar tar skydd. Foto: Alamy

Frankrike vann matchen med 3–0 efter dubbla mål av Kylian Mbappé och är därmed klart för sextondelsfinal i VM 2026.