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Foto: Alamy

Väderkaos i natt – VM-arenan evakuerad: ”Sök skydd”

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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VM-matchen mellan Frankrike och Irak blev lång.
Under halvtidspausen drabbades arenan av väderkaos.
Delar av läktaren fick evakueras.

Foto: Alamy

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Redan på förhand hotades nattens match mellan Frankrike och IrakPhiladelphia Stadium i Pennsylvania av extremväder, men det skulle dröja innan den utlovade stormen till sist dök upp.

Strax innan halvtid, runt midnatt svensk tid, öppnade sig himlen och regnet vräkte ned över VM-arenan. Under halvtidspausen kom även varningar om åska och blixtnedslag och de delar av läktaren som inte hade tak över huvudet ombads att söka skydd inne i arenan.

”Den andra halvleken är försenad på grund av allvarliga väderförhållanden. Matchen kommer att återupptas när det bedöms vara säkert. Sök skydd inomhus”, var budskapet på Philadelphia Stadium.

Eftersom att reglerna kräver att matcher ska brytas i minst en halvtimme om en blixt slår ned inom ett visst avstånd av arenan fick matchen pausas och halvtidspausen blev därför runt två timmar lång. I Sverige hade klockan hunnit bli två på natten innan matchen till sist kunde blåsas i gång igen.

**En fotograf söker skydd från regnet medan spelet är avbrutet under VM-matchen i grupp I mellan Frankrike och Irak i Philadelphia, måndagen den 22 juni 2026. (AP Photo/Petr David Josek)**
Regnkaos på Philadelphia Stadium. Foto: Alamy
**Illustration av ett regnavbrott under grupp I-matchen i fotbolls-VM 2026 mellan Frankrike och Irak på Lincoln Financial Field den 22 juni 2026 i Philadelphia, USA. (Foto: Baptiste Fernandez/Icon Sport)**
Supportrar tar skydd. Foto: Alamy

Frankrike vann matchen med 3–0 efter dubbla mål av Kylian Mbappé och är därmed klart för sextondelsfinal i VM 2026.

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