Djed Spence tog ställning.

Engelsmannen såg ut att vägra skaka hand med skandalspelaren Thomas Partey.

Här är bilderna som klipptes bort från TV-sändningen.

Foto: Alamy

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Inför Englands VM-match mot Ghana i går, tisdag, handlade mycket om den skandalomsusade spelaren Thomas Partey, 33. Den ghananske mittfältaren, med ett förflutet i bland annat Arsenal, står åtalad för flera fall av våldtäkt och sexuella övergrepp och kommer att ställas inför rätta senare i år eller under 2027. Därför nekades han insläpp i Kanada och missade Ghanas VM-premiär i förra veckan.

Men inför matchen mot England, som spelades i USA, beviljades 33-åringen ett visum och kunde delta för första gången för Ghana i årets världsmästerskap. Då diskuterades det huruvida de engelska spelarna skulle ta Partey i hand innan matchen.

Klipptes bort från sändningen

Trots den stora snackisen på förhand valde sändande bolag att klippa bort TV-bilderna när spelarna skakade hand inför matchen och svaret på ”handskaks-gate” förblev oklart – tills nu.

På bilder från läktarna framgår det att alla engelska spelare tog Thomas Partey i hand, utom en. Det rör sig om Tottenham Hotpsurs ytterback Djed Spence, 25, som enligt bilderna ser ut att vägra att ta den skandalomsusade ghananen i handen inför matchen.

Spence vägrade ta i hand. Foto: Alamy

Spence vägrade ta i hand. Foto: Alamy

Nobbade frågor

Efter matchen fick den engelska förbundskaptenen Thomas Tuchel frågor om Thomas Partey. Då bröt Englands kommunikationschef in och stoppade tysken från att svara.

– Av juridiska skäl kommer vi inte att prata om det, sa han på presskonferensen.

Även Dan Burn har tidigare fått frågan om Partey och även då stoppades han från att svara ”av juridiska skäl”.