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Foto: Bildbyrån

Valde bort Kap Verdes landslag: ”Ångrar det i dag”

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Casper Nordqvist
Reporter
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Bobbie Friberg Da Cruz var med på en landslagssamling med Kap Verde. Fler blev det inte.
När FD intervjuar göteborgaren inför afrikanska ö-gruppens första VM någonsin blir han ångerfull.
– Hade jag fått chansen att ta mig tillbaka till något i livet hade det varit att tacka ja till matchen mot Kamerun 2009, det var ju då Samuel Eto’o vann allt med Barcelona, säger 44-åringen.

Foto: Bildbyrån

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Han är mest ihågkommen från sin tid i Gais och IFK Norrköping, men det blev också ett sensationellt ligaguld med IFK Mariehamn i Finland.

Bobbie Friberg Da Cruz hade en fin karriär – men det hade kunnat bli ännu mer. Med rötter från Kap Verde blev han uttagen i landslaget och tillsammans med sin lillebror Johan Friberg Da Cruz åkte han på en landslagssamling i Portugal 2007. De båda bröderna spelade då i Gais.

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