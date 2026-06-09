Vann dödens grupp: ”Går inte att få det så tufft längre”

Niclas Alexandersson gjorde Sveriges första VM-mål på 2000-talet och var bidragande till segern i dödens grupp före England, Argentina och Nigeria.

Om en knapp vecka kliver Blågult in i ett nytt världsmästerskap där mycket är ovisst på förhand.

– Det är knappt man kan få en så tuff grupp längre som vi hade 2002, säger 54-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Natten till måndag spelar Sverige VM-premiär mot Tunisien i mexikanska Monterrey – för många nyckelmatchen för att Blågult ska lösa vidare avancemang.

En som vet vikten av bra premiärmatcher är Niclas Alexandersson som med sitt drömmål mot ett stjärnspäckat England i VM 2002 gav Sverige en viktig premiärpinne.

Eller hur var det nu, var vänsterkanonen efter finten utanför straffområdet ett drömmål? I realtid såg det i alla fall ut som det, men väl på reprisbilderna såg man hur bollen nästan gick i mitten av målet.

– Dels var David Seaman skymd när skottet gick iväg. Jag tror det vad Mills som skymde sikten. Men sedan vobblade bollen i luften också, så jag tror han (Seaman) såg den för sent. Det var ju bra löd i den vänstern, säger högerfotade Alexandersson till FD och skrattar.

Sverige vann sensationsartat ”Dödens grupp” borta i Japan 2002, detta efter 2-1 mot Nigeria och 1-1 mot ett desperat Argentina som i och med krysset åkte ur VM redan i gruppspelet.

Epitetet ”Dödens grupp” går nästan inte att använda längre efter utökningen av antal VM-lag till 48 stycken, menar Alexandersson.

– Förutsättningarna är annorlunda nu. Betydligt fler lag är med och det är knappt man kan få en så tuff grupp längre som vi hade 2002.

En drös grupptreor kommer också ta sig vidare till slutspel i detta VM, vilket förstås förenklar avancemang kontra tidigare. Något som blivit en snackis inför mästerskapet är annars värmen med höga temperaturer och luftfuktighet, precis som när under VM 2002 borta i Asien.

– Jag tror vår åttondelsfinal mot Senegal spelades klockan 13 lokal tid. Vi hade haft tre tuffa gruppspelsmatcher och fick en mindre vilodag än Senegal. Mot Argentina i sista gruppspelsmatchen försvarade vi oss 70 procent av tiden och klart att värmen över tid kan slå negativt. I en enskild match ska värmen däremot inte påverka tycker jag.

Kunde varit med redan i VM 1994 – gjorde totalt 109 landskamper

Alexandersson tar sedan upp värmen i USA-VM 1994, där merparten av Sveriges matcher spelades dagtid i stekande sol. Det mästerskapet var den då 22-årige yttermittfältaren nära att bli uttagen till.

– Jag debuterade i landslaget 1993 och var med på förturnén. Jag var en av de sista spelarna som rök. Jesper Blomqvist var på samma position och slog igenom med dunder och brak samtidigt som jag själv hade lite problem på försäsongen och kom inte riktigt upp i nivå. Det hade varit ett kul mästerskap att ha varit med i, säger hallänningen om VM-bronset.

I stället gjorde Alexandersson mästerskapsdebut sex år senare i EM 2000 vilket inte blev en svensk hit. Efter VM 2002 ratades han en plats i EM 2004 och därefter trodde han att landslaget var ett avslutat kapitel. Ändå blev det ytterligare två mästerskap i form av VM 2006 och EM 2008.

– Efter VM 2002 tappade jag min plats i Everton varpå jag inte gjorde några landskamper från februari 2003 till augusti 2004. Jag flyttade hem till Blåvitt inför 2004 och trodde då att min landslagskarriär var avslutad. Jag stod då på 68 landskamper, jag var 32-33 år gammal, säger Alexandersson och fortsätter:

– Men Lasse Lagerbäck har i efterhand sagt att han ångrade att han inte tog med mig i EM-truppen 2004. För jag kom med igen direkt efter mästerskapet och sedan blev det ytterligare 41 landskamper och två mästerskap till. Det var verkligen som en bonus, avslutar Alexandersson med totalt 109 A-landskamper på meritlistan.