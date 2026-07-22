Världslaget släppt – succémålvakten tar plats

Fifa har offentliggjort världslaget för VM 2026.

Bland annat tar Kap Verdes Vozinha plats i målet.

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Turneringens lag för VM 2026 har tagits fram efter att fansen har fått säga sitt. Nu har elvan offentliggjorts av Fifa.

Världsmästarna Spanien får med tre spelare i form av Pedro Porro, Marc Cucurella och lagkaptenen Rodri. Även Frankrike, som Spanien besegrade i semifinalen får med tre namn. Det handlar om Kylian Mbappe, Michael Olise och Dayot Upamecano.

Elvans största skräll hittar vi i målet. Där återfinns Kap Verdes Vozinha som bidrog starkt till att den afrikanska önationen inte förlorade en enda match i VM efter 90 minuter. Det skulle krävas förläningen i sextondelsfinalen innan Argentina tog sig förbi VM-debutanten.

Även Erling Haaland tar plats i elvan. Anfallaren stod för sju mål när Norge tog sig till en historisk kvartsfinal, där man åkte ut mot England.

Hela världslaget 2026

Vozinha (Kap Verde) – Pedro Porro (Spanien), Dayot Upamecano (Frankrike), Lisandro Martinez (Argentina), Marc Cucurella (Spanien) – Rodri (Spanien), Michael Olise (Frankrike), Jude Bellingham (England) – Lionel Messi (Argentina), Erling Braut Haaland (Norge), Kylian Mbappe (Frankrike)