Världslaget släppt – succémålvakten tar plats
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Fifa har offentliggjort världslaget för VM 2026.
Bland annat tar Kap Verdes Vozinha plats i målet.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
Turneringens lag för VM 2026 har tagits fram efter att fansen har fått säga sitt. Nu har elvan offentliggjorts av Fifa.
Världsmästarna Spanien får med tre spelare i form av Pedro Porro, Marc Cucurella och lagkaptenen Rodri. Även Frankrike, som Spanien besegrade i semifinalen får med tre namn. Det handlar om Kylian Mbappe, Michael Olise och Dayot Upamecano.
Elvans största skräll hittar vi i målet. Där återfinns Kap Verdes Vozinha som bidrog starkt till att den afrikanska önationen inte förlorade en enda match i VM efter 90 minuter. Det skulle krävas förläningen i sextondelsfinalen innan Argentina tog sig förbi VM-debutanten.
Även Erling Haaland tar plats i elvan. Anfallaren stod för sju mål när Norge tog sig till en historisk kvartsfinal, där man åkte ut mot England.
Hela världslaget 2026
Vozinha (Kap Verde) – Pedro Porro (Spanien), Dayot Upamecano (Frankrike), Lisandro Martinez (Argentina), Marc Cucurella (Spanien) – Rodri (Spanien), Michael Olise (Frankrike), Jude Bellingham (England) – Lionel Messi (Argentina), Erling Braut Haaland (Norge), Kylian Mbappe (Frankrike)
Your FIFA Dream XI is here ⭐
Your favourite players, chosen by fans around the world. This is the FIFA Dream XI powered by @aramco#FIFAWorldCup #DreamXI
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 22, 2026
Den här artikeln handlar om: