Varningen: ”Det sjukaste jag har sett”

Frankrike har den bästa truppen på 00-talet.

Det varnar FotbollDirekts Mattias Eckerman och Fredrik de Ron för.

– Det är en trupp som är det sjukaste jag har sett, säger de Ron i VM Direkt-studion.

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Kylian Mbappe och Ousmane Dembele. Foto: Alamy

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I natt ska Sveriges VM-öde avgöras när världslaget Frankrike står för motståndet i sextondelsfinalen. Då vill FotbollDirekts Fredrik de Ron se att förbundskapten Graham Potter förändrar.

När Sverige kryssade mot Japan i förra veckan flyttades mittbacken och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf upp som en central mittfältare, innan han fick återgå till sin ordinarie position när Isak Hien utgick skadad. De Ron gillade draget – men vill se ett större manskap på det centrala mittfältet mot Frankrike.

– Jag gillar att han (Potter, reds. anm.) sätter upp Nilsson Lindelöf på mittfältet. Jag gillar inte att han (Nilsson Lindelöf, reds. anm.) blir en av två mittfältare. Det blir tydligt att han inte riktigt hänger med. Jag ser mycket hellre att han Lindelöf är en ”sexa” med två ”åttor” framför sig, säger han i FotbollDirekts VM Direkt-studio.

Mattias Eckerman fyller i:

– Det ska bli spännande att se hur han (Potter) ställer upp. Jag har svårt att se att vi bara ska ha två mittfältare i en match där vi förmodligen kommer att behöva vara ännu mer defensiva och stabila än vad vi var i Japan-matchen.

Hyllar Frankrike

Frankrike gick in i VM 2026 som en av de stora förhandsfavoriterna och har hittills vunnit samtliga matcher i gruppspelet. Den stjärnspäckade truppen leds av Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé och Michael Olise som har öst in poäng offensivt och för svensk del kommer det att krävas en gedigen defensiv insats i natt.

– Det är det värsta tänkbara. Jag håller dem som VM:s bästa lag hittills. Det är en trupp som är det sjukaste jag har sett. Det är så fruktansvärd hög nivå på alla spelare. Det kommer att bli en kamp! Ska det finnas något att hämta behövs det en enorm stabilitet, säger de Ron.

Dembele och Mbappe. Foto: Alamy

– Den (truppen, reds. anm.) går inte att matcha under 00-talet, fyller Mattias Eckerman i.

Matchen mellan Frankrike och Sverige startar klockan 23:00 svensk tid.