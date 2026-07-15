Inför matchen: England – Argentina

England och Argentina drabbar samman i en historisk semifinal i VM 2026.

Matchen spelas på Mercedes-Benz Stadium i Atlanta den 15 juli 2026, med avspark klockan 21:00 svensk tid.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Alamy

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England – Argentina: Matchöversikt

En plats i VM-finalen står på spel när två av fotbollens största rivaler, England och Argentina, möts. Förväntningarna är skyhöga inför detta klassiska möte, som har en lång och dramatisk historia.

England, under ledning av Thomas Tuchel, är obesegrade i turneringen och har nått semifinal i fyra av de fem senaste stora mästerskapen. ”The Three Lions” har dock rest över 22 500 kilometer under turneringen, vilket väcker frågor om eventuell trötthet inför denna avgörande match.

Regerande mästarna Argentina har imponerat offensivt och satt ett nytt VM-rekord genom att göra minst två mål i tolv raka matcher. Trots detta har försvaret visat sårbarhet, och laget är starkt beroende av en 39-årig Lionel Messi i absolut toppform.

Lionel Messi. Foto: Alamy

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Englands väg till semifinal har präglats av disciplin och en förmåga att vinna även när spelet inte stämt till fullo. Tuchels lagbygge har visat sig vara svårslaget. Argentina har haft en mer kaotisk resa, där individuell briljans från Messi ofta har räddat laget ur svåra situationer. Båda lagen tvingades till förlängning i sina kvartsfinaler, vilket kan påverka den fysiska statusen.

Taktiskt kommer slaget att stå på mittfältet. Argentinas tränare Lionel Scaloni förväntas använda en 4-4-2-diamantformation för att maximera utrymmet centralt för Messi. För England blir nyckeln att matcha detta med trion Jude Bellingham, Declan Rice och Elliot Anderson, som måste arbeta tillsammans för att neutralisera Argentinas största hot.

Thomas Tuchel, Englands förbundskapten. Foto: Bildbyrån

Motivationen är på topp i båda läger. För England handlar det om att äntligen ta det sista steget och vinna en stor titel, det första VM-guldet sedan 1966. För Argentina är målet att försvara sitt VM-guld och kröna Messis otroliga karriär med ännu en titel. Allt är upplagt för en minnesvärd kväll med fotboll idag av högsta klass.

Inbördes möten

Historiskt sett har mötena mellan England och Argentina alltid varit laddade. De har mötts fem gånger tidigare, samtliga i VM-sammanhang, där England har ett litet övertag med tre segrar mot Argentinas enda (plus en oavgjord match som Argentina vann på straffar).

Det senaste mötet var i VM 2002, då England vann med 1-0 efter ett straffmål av David Beckham. De mest ikoniska matcherna är dock kvartsfinalen 1986, där Diego Maradonas ”Guds hand” och solomål sänkte England, samt åttondelsfinalen 1998 där Argentina avancerade efter straffläggning.

Statistiken visar ett målsnitt på 2,6 mål per match i deras tidigare möten. Med tanke på lagens offensiva kvaliteter och defensiva brister finns det anledning att tro på en målrik tillställning även denna gång.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.