Inför matchen: England – Kongo-Kinshasa

England ställs mot Kongo-Kinshasa i VM 2026.

Avspark sker klockan 18:00 den 1 juli 2026.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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England – Kongo: Matchöversikt

Gruppvinnarna England ställs mot en av turneringens stora överraskningar, Kongo-Kinshasa, i en avgörande sextondelsfinal. Matchen spelas på Mercedes-Benz Stadium i Atlanta med avspark klockan 18:00 (svensk tid) den 1 juli.

England tog sig vidare som etta i Grupp L, men utan att övertyga spelmässigt. Detta får som ett första riktigt test för tränaren Thomas Tuchels lagbygge. Förväntningarna är skyhöga på stjärnor som Harry Kane och Jude Bellingham.

Kongo-Kinshasa har skrivit historia genom att nå slutspelet för första gången någonsin. Nu väntar den största matchen i landets fotbollshistoria.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

England har tagit sig igenom gruppspelet utan förlust, men spelet har stundtals sett trögt och oinspirerat ut. De har haft svårt att bryta ner lågt stående försvar, vilket syntes tydligt i den mållösa matchen mot Ghana.

Kongo-Kinshasa har byggt sin framgång på en kompakt och disciplinerad defensiv. De släppte till lika låga 0.61 förväntade mål (xG) per match som England i gruppspelet. Deras taktik kommer vara att frustrera engelsmännen och satsa på snabba omställningar med anfallaren Yoane Wissa i spetsen.

Matchen kommer sannolikt att avgöras av Englands förmåga att hitta luckor i Kongo-Kinshasas försvarsmur. För den afrikanska nationen handlar allt om att stå emot pressen och utnyttja de få chanser som uppstår.

Inbördes möten

Detta är första gången någonsin som England och Kongo-Kinshasa spelar i ett officiellt sammanhang. Det finns ingen tidigare historik att analysera, vilket gör mötet extra oförutsägbart.

Däremot har England en stark historik mot afrikanskt motstånd i VM-sammanhang. De har aldrig förlorat mot ett lag från den afrikanska kontinenten på nio försök, med fyra segrar och fem oavgjorda matcher. Det senaste mötet var 0-0-matchen mot Ghana i gruppspelet av årets turnering.

Kongo-Kinshasa har spelat tre matcher mot europeiska lag i VM och har ännu inte vunnit. Statistiken talar sitt tydliga språk och ger England ett historiskt övertag inför denna sextondelsfinal.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.