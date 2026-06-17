Inför matchen: England – Kroatien

England och Kroatien ställs mot varandra i VM-premiär.

Matchen spelas på Dallas Stadium i Texas.

Det här kan du förvänta dig av matchen.

Foto: Bildbyrån

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England – Kroatien: Matchöversikt

Detta är en ödesmatch direkt i öppningen av Grupp L. England och Kroatien är de två stora favoriterna att ta sig vidare, och resultatet här kan mycket väl avgöra vem som vinner gruppen och får en potentiellt enklare väg i slutspelet. Matchen är en kamp mellan två fotbollsfilosofier och två nationer med höga förväntningar på sig.

England, under ledning av Thomas Tuchel, kommer till turneringen med ett imponerande kval i ryggen där man inte släppte in ett enda mål. Pressen är dock enorm på laget att äntligen leverera en stor titel. För Kroatien handlar det om att än en gång överträffa förväntningarna. Med en andraplats 2018 och en tredjeplats 2022 har de cementerat sin status som en stormakt i turneringssammanhang, trots landets storlek.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Säsongen som ledde fram till detta mästerskap har sett ett defensivt solitt England som vunnit sina matcher utan att alltid glänsa. Deras väg var nästintill perfekt resultatmässigt, men kritiker menar att anfallsspelet kan vara för försiktigt. Kroatien å sin sida hade en målrik kvalresa där de visade upp en imponerande offensiv kraft, särskilt mot på pappret svagare motstånd.

Den taktiska duellen kommer sannolikt att kretsa kring Englands bollinnehav och tålamod mot Kroatiens kompakta försvarsspel och snabba omställningar. Matchen kan avgöras på mittfältet, där Englands dynamiska duo Declan Rice och Elliot Anderson ställs mot den evigt unge strategen Luka Modrić och hans partner Mateo Kovačić. Det lag som vinner den kampen kommer att diktera villkoren.

Motivationen är på topp i båda läger. En seger i öppningsmatchen ger inte bara tre poäng utan också ett mentalt övertag och enklare förutsättningar för resten av gruppspelet. För England handlar det om att sätta tonen som en av favoriterna, medan Kroatien vill visa att deras gyllene generation fortfarande har en sista stor turnering i sig.

Inbördes möten

Historiskt sett har England ett litet övertag i mötena med Kroatien. På elva matcher har engelsmännen vunnit sex, medan Kroatien har vunnit tre och två matcher har slutat oavgjort. Det är ofta jämna och prestigefyllda drabbningar.

De senaste åren har trenden fortsatt. England vann det senaste mötet i EM 2021 med 1-0. Men det mest minnesvärda mötet för många är semifinalen i VM 2018, där Kroatien vände och vann med 2-1 efter förlängning och krossade Englands finaldrömmar.

Statistiken visar att matcherna sällan är målrika. Det senaste mötet slutade 1-0, och semifinalen 2018 stod 1-1 efter full tid. Detta tyder på att vi kan förvänta oss en tät och försiktig match där marginalerna är små och ett enda misstag kan bli avgörande.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.