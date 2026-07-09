Inför matchen: Frankrike – Marocko

Frankrike ställs mot Marocko i VM-kvartsfinal.

Avsparken sker klockan 22:00 svensk tid.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Frankrike – Marocko: Matchöversikt

En repris på semifinalen från 2022 väntar när Frankrike och Marocko drabbar samman i kvartsfinalen på Gillette Stadium. Matchen spelas torsdagen den 9 juli med avspark klockan 22:00 svensk tid. Här är allt du behöver veta inför drabbningen ikväll.

Frankrike är inte bara favoriter att vinna matchen, utan även hela turneringen. Laget är obesegrade i 12 tävlingsmatcher och har sju raka segrar i bagaget. En vinst skulle innebära en tredje raka VM-semifinal för Didier Deschamps mannar.

Marocko är dock ingen enkel motståndare. Laget är själva obesegrade i sina tio senaste matcher och siktar på att bli den första afrikanska nationen att spela VM-semifinal två gånger. Deras offensiva utveckling sedan turneringen 2022 gör dem till ett betydligt större hot den här gången.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Frankrike har varit en ostoppbar offensiv kraft och öst in 14 mål på fem matcher. Samtidigt har Marocko visat att de inte längre bara är ett defensivt starkt lag; deras tio mål på 8.32 i xG (förväntade mål) vittnar om en nyfunnen attackvilja.

Den taktiska kampen blir avgörande. Båda lagen har haft ett genomsnittligt bollinnehav på 60% i turneringen, vilket tyder på att ingen kommer att ge bort initiativet gratis. Nyckeln för Marocko blir att bibehålla sin offensiva balans utan att lämna ytor för Frankrikes blixtsnabba omställningar, anförda av Kylian Mbappé, Michael Olise och Ousmane Dembélé.

Båda lagen har mycket att spela för. Frankrike jagar en historisk tredje raka semifinalplats, medan Marocko är fast beslutna att bevisa att deras framgång 2022 inte var en engångsföreteelse.

Inbördes möten

Historiskt sett har Frankrike ett tydligt övertag på Marocko. Les Bleus är obesegrade i samtliga sex tidigare möten, med fyra segrar och två oavgjorda matcher.

Det mest relevanta mötet är det enda i tävlingssammanhang: semifinalen i VM 2022. Då vann Frankrike med 2-0 efter mål av Theo Hernandez och Randal Kolo Muani.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.