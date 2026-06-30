Inför matchen: Frankrike – Sverige

Frankrike ställs mot Sverige i en spännande sextondelsfinal i VM 2026 på MetLife Stadium.

Avspark sker klockan 23:00 svensk tid, tisdagen den 30 juni 2026.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Bildmontage, Frankrikes Didier Deschamps och Sveriges Graham Potter. Foto: Bildbyrån

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Frankrike – Sverige: Matchöversikt

Turneringens favoriter Frankrike går in i sextondelsfinalen med maximalt självförtroende. Laget stormade genom gruppspelet med tre raka segrar och en imponerande målskillnad, anförda av en sylvass offensiv med stjärnor som Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé.

För Sverige var vägen till slutspelet tuffare. Laget kvalificerade sig som en av de bästa grupptreorna och har visat upp ett anfallsspel med stor potential, där Viktor Gyökeres och Alexander Isak utgör ett ständigt hot. Samtidigt har defensiven varit en akilleshäl, och nu väntar det tuffast möjliga testet. Det är en match där allt står på spel och där svensk fotboll hoppas på en klassisk skräll.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Kontrasterna mellan lagen är tydliga. Frankrike har under hela turneringen visat upp en total dominans och spelat med en självklarhet som anstår en titelkandidat. Sverige har å andra sidan fått kämpa för varje poäng och blandat starka offensiva prestationer med defensiva misstag.

Den taktiska kampen kommer sannolikt att avgöras av hur väl Sveriges försvar kan hantera Frankrikes enorma anfallskraft. Förbundskapten Graham Potters lag förväntas ligga lågt och satsa på snabba omställningar genom sina anfallsstjärnor. För Frankrike handlar det om att ha tålamod, kontrollera spelet och utnyttja de ytor som oundvikligen kommer att uppstå.

Motivationen är på topp i båda läger. För Frankrike är en seger ett förväntat steg på vägen mot en ny final. För Sverige är detta en möjlighet att skriva historia och slå ut en av turneringens giganter, vilket skulle vara en av de största framgångarna för svensk fotboll på många år.

Inbördes möten

Historiskt sett har Frankrike ett tydligt övertag i mötena mot Sverige. Av tolv officiella matcher har fransmännen vunnit sju, medan Sverige endast har två segrar.

De senaste mötena ägde rum i Nations League 2020, där Frankrike vann båda matcherna. Först med 1-0 på bortaplan och sedan med 4-2 på hemmaplan. Det visar på en trend där Frankrikes kvalitet har varit avgörande.

Statistiken från de fem senaste matcherna visar ett snitt på 3,0 mål per match, vilket tyder på att det ofta blir underhållande tillställningar. Frankrike har dessutom ett starkt facit mot europeiskt motstånd i stora mästerskap.