Inför matchen: Nederländerna – Marocko

En av sextondelsfinalernas mest spännande matcher står för dörren när Nederländerna ställs mot Marocko på Estadio BBVA.

Matchen sparkar igång klockan 03:00 svensk tid, natten mot tisdagen den 30 juni 2026.

Här är allt du behöver veta inför den avgörande drabbningen i VM-slutspelet.

Nederländernas Virgil van Dijk. Foto: Alamy

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Nederländerna – Marocko: Matchöversikt

Detta är utan tvekan en av de mest framemotsedda matcherna i sextondelsfinalerna i VM 2026, där två formstarka lag med höga ambitioner drabbar samman. För ett av dem tar VM-äventyret slut här, vilket bäddar för en intensiv och laddad tillställning.

Nederländerna imponerade stort i gruppspelet där de säkrade förstaplatsen med sju poäng och en målskillnad som visade på offensiv briljans. Laget gjorde hela tio mål på tre matcher och har byggt upp ett starkt självförtroende inför slutspelet.

Marocko, semifinalister från det senaste mästerskapet, visade återigen sin klass genom att också samla sju poäng i en tuff grupp. De tvingades dock nöja sig med en andraplats bakom Brasilien på grund av sämre målskillnad. Marockanerna är obesegrade i 32 raka matcher under ordinarie tid och är en farlig motståndare för vilket lag som helst.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Båda lagen kommer från starka gruppspel där de visade upp sina styrkor. Nederländerna har varit kliniska framåt, med en otrolig effektivitet som omvandlat chanser till mål. Samtidigt har deras defensiv visat vissa svagheter, då de släppt till ett överraskande stort antal avslut mot sig.

Marocko har genomgått en taktisk transformation sedan VM 2022. Från att ha varit ett kontringsinriktat lag har de nu utvecklats till ett spelförande lag som trivs med att kontrollera bollen, med ett genomsnittligt bollinnehav på över 58 %. Deras direkta anfallsspel, där de är bäst i turneringen, utgör ett konstant hot.

Matchen kommer sannolikt att avgöras av vilket lag som bäst kan utnyttja motståndarens svagheter. Kan Nederländernas offensiv, ledd av anfallare som Brian Brobbey, bryta ner ett välorganiserat marockanskt försvar? Eller kommer Marockos tekniska skicklighet och snabba omställningar, med kreatörer som Achraf Hakimi, att straffa den nederländska backlinjen?

Inbördes möten

Historiskt sett har dessa två nationer inte mötts särskilt ofta. Endast tre matcher har spelats mellan dem, vilket ger en begränsad men intressant historik.

Alla tre tidigare möten har slutat med samma resultat: 2-1. Nederländerna har vunnit två av dessa, inklusive den enda matchen i ett VM-slutspel som spelades 1994. Den senaste matchen var en träningslandskamp 2017, som Nederländerna också vann.

Statistiken visar tydliga trender. Nederländerna har aldrig förlorat mot ett afrikanskt lag i VM-sammanhang (fem vinster, en oavgjord). Marocko har ett blandat facit mot europeiskt motstånd i turneringen, men deras seger mot Skottland i gruppspelet visar att de kan utmana och vinna.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.