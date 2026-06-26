Inför matchen: Norge – Frankrike

Supermatch i VM.

Norge och Frankrike gör upp om gruppsegern i Grupp I.

Matchen startar klockan 21:00.

Bildmontage, Kylian Mbappe och Erling Haaland. Foto: Bildbyrån

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Norge – Frankrike: Matchöversikt

Både Norge och Frankrike har säkrat avancemang från gruppspelet efter att ha vunnit sina två inledande matcher. Denna match på Gillette Stadium är en ren gruppfinal som avgör vilket lag som tar förstaplatsen i Grupp I och därmed får en potentiellt enklare lottning i slutspelet.

Ur ett svenskt perspektiv är denna match otroligt intressant då det med största säkerhet blir vinnaren i Grupp I som blir Sveriges motståndare i sextondelsfinalen i nästa vecka.

För Norge, som deltar i sitt första VM sedan 1998, skulle en seger mot de regerande världsmästarna vara en historisk bedrift och ett tydligt tecken på att de är att räkna med. För Frankrike handlar det om att cementera sin status som en av turneringens favoriter och undvika ett tuffare motstånd i sextondelsfinalen.

Eftersom båda lagen redan är vidare kan det finnas utrymme för rotation i respektive startelvor, vilket kan påverka matchbilden. En poäng räcker för Frankrike att säkra gruppsegern tack vare bättre målskillnad, medan Norge måste gå för vinst.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Matchen präglas av en superduell mellan två av världens främsta anfallare: Norges Erling Haaland och Frankrikes Kylian Mbappé. Båda spelarna har varit i glödhet form och gjort fyra mål vardera under turneringens två första matcher.

Kylian Mbappe. Foto: Alamy

Den taktiska nyckeln blir sannolikt Frankrikes överlägsna bredd. Medan Norge är starkt beroende av Haalands målskytte, har Frankrike flera världsklasspelare som kan avgöra matcher. Defensivt har Norge visat sig sårbart med ett förväntat antal insläppta mål (xGA) på 2.52, jämfört med Frankrikes betydligt stabilare 1.15 xGA.

Bästa målskyttar # SPELARE FG MÅL 1 Lionel Messi Argentina 2 5 2 Vinicius Junior Brasilien 1 4 3 Erling Haaland Norge 1 4 4 Kylian Mbappe Frankrike 2 4 5 Johan Manzambi Schweiz 1 3 6 Ismael Saibari Marocko 2 3 7 Brian Brobbey Nederländerna 1 3 8 Jonathan David Kanada 0 3 9 Matheus Cunha Brasilien 1 3 10 Deniz Undav Tyskland 0 3

Motivationen blir en avgörande faktor. Med slutspelet säkrat kan tränarna Didier Deschamps och Ståle Solbakken välja att vila nyckelspelare. Detta öppnar upp för en oförutsägbar match där kampen om mittfältet och effektiviteten i avsluten kommer att fälla avgörandet.

Inbördes möten

Historiskt sett har Frankrike haft ett övertag mot Norge i tävlingssammanhang. Lagen har mötts tio gånger i officiella matcher, där Frankrike har vunnit sex, Norge två och två har slutat oavgjort. Det senaste tävlingsmötet var dock så långt tillbaka som 1989.

Sedan dess har lagen spelat fyra vänskapsmatcher. Den senaste, år 2014, slutade med en övertygande 4-0-seger för Frankrike, vilket ger dem ett psykologiskt övertag inför denna drabbning.

Statistiken från tidigare mästerskap talar också för Frankrike. Norge har aldrig besegrat ett europeiskt lag i ett VM-slutspel (två oavgjorda, tre förluster). Frankrike har å sin sida ett starkt facit mot europeiskt motstånd i VM, vilket stärker deras favoritstatus.

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