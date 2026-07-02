Inför matchen: Portugal – Kroatien

Portugal ställs mot Kroatien i VM.

Avspark sker klockan 01:00 natten till fredag den 3 juli.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Portugal – Kroatien: Matchöversikt

Två europeiska giganter, Portugal och Kroatien, drabbar samman i en avgörande sextondelsfinal i VM 2026. Matchen spelas på BMO Field i Toronto.

Portugal gick obesegrade genom gruppspelet men utan att imponera. Trots sex gjorda mål visar deras underliggande statistik på en överprestation, och laget har ännu inte hittat den dominans som förväntades. Med endast två förluster på sina 23 senaste matcher besitter de dock en grundstyrka som är svår att rubba.

Kroatien, finalister 2018 och trea 2022, har enorm rutin från utslagsmatcher. Men även de har visat svaghetstecken, framför allt i defensiven där de släppte till ett högt förväntat antal mål mot sig (xGA) under gruppspelet. Allt står på spel i denna prestigefyllda drabbning.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Både Portugal och Kroatien gick in i turneringen som potentiella outsiders men har ännu inte nått sin fulla potential. Portugal har visat offensiv kraft men har överpresterat sitt förväntade antal mål (xG), vilket väcker frågor om effektiviteten mot starkare motstånd. Kroatien har också levt på små marginaler och visat defensiva brister, särskilt i 2-4-förlusten mot England.

Den taktiska nyckeln blir kampen mellan Portugals aggressiva högtryckspress och Kroatiens mer passiva, lågt sittande försvarsblock. Portugals intensitet syftar till att vinna bollen högt upp i plan, medan Kroatien kommer att försöka absorbera trycket och utnyttja ytorna som uppstår i omställningarna.

Motivationen är maximal för båda lagen. För Portugal handlar det om att tangera kvartsfinalplatsen från 2022. För Kroatien är det en chans att återigen bevisa att de är ett av världens bästa turneringslag, där deras erfarenhet av att hantera pressen i utslagsmatcher kan bli avgörande.

Inbördes möten

Historiskt sett har Portugal ett massivt övertag i denna matchning. På sex tidigare möten har Portugal vunnit fem gånger medan en match har slutat oavgjort. Kroatien har alltså aldrig besegrat Portugal i en officiell tävlingsmatch.

Tittar man på de senaste fem mötena syns en tydlig trend: båda lagen har gjort mål i samtliga av dessa matcher. De senaste drabbningarna var i Nations League 2024, där Portugal vann med 2-1 på hemmaplan och spelade 1-1 på bortaplan.

Statistiken från de senaste mötena pekar mot en målrik tillställning. Snittet ligger på höga 3,6 mål per match, och även antalet avslut har varit stort, med ett snitt på 28,6 skott per match. Det mesta talar för att vi får se mål från båda håll även denna gång.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.