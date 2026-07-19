Inför matchen: Spanien – Argentina

Matchen mellan Spanien och Argentina spelas på MetLife Stadium i East Rutherford.

Avspark sker den 19 juli 2026, klockan 21:00 svensk tid.

Här är allt du behöver veta inför finalen i fotbolls-VM 2026.

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Spanien – Argentina: Matchöversikt

Spanien går in i finalen som favoriter, stärkta av ett imponerande mästerskap och en defensiv som visat sig vara nästintill ogenomtränglig. Laget har bara släppt in ett enda mål på sju matcher och kommer från en övertygande 2-0-seger mot Frankrike i semifinalen. För Luis de la Fuentes mannar kan addera en VM-titel till sitt EM-guld från 2024.

För Argentina är insatsen lika hög. De siktar på att bli den första nationen på 64 år att försvara en VM-titel. Med en åldrande trupp har La Albiceleste visat prov på mental styrka genom hela turneringen, med flera sena avgöranden. Drivna av Lionel Messi är de redo att utmana oddsen och säkra sin andra raka världsmästartitel.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Spaniens väg till finalen har kantats av taktisk disciplin och en imponerande kollektiv styrka. Deras bollinnehavsbaserade fotboll har dominerat motståndarna, och deras defensiva statistik är bäst i turneringen. Argentina har å sin sida förlitat sig på en solid defensiv organisation och individuell briljans, främst från Messi, för att navigera genom utslagsrundorna.

Den taktiska kampen kommer sannolikt att avgöras på mittfältet. Spaniens förmåga att kontrollera tempot med spelare som Rodri och Fabián Ruiz ställs mot Argentinas mer fysiska och aggressiva mittfältsblock. Det blir en klassisk duell mellan spansk passningsskicklighet och argentinsk pragmatism, där matchens första mål kan bli avgörande för matchbilden.

Motivationen är på topp i båda läger. Spanien vill bekräfta sin status som världens bästa landslag efter framgångarna i EM och Nations League. Argentina drivs av chansen att skriva historia och ge Messi en perfekt avslutning på en oöverträffad internationell karriär. Svensk fotboll och fans världen över väntar med spänning på denna drömfinal.

Inbördes möten

Trots deras långa och framgångsrika fotbollshistorier har Spanien och Argentina bara mötts en enda gång i tävlingssammanhang. Det var i gruppspelet i VM 1966, en match som Argentina vann med 2-1.

Lagen har spelat sex vänskapsmatcher, där Spanien har vunnit fyra och Argentina två. Det senaste mötet var 2018, en match som Spanien vann med hela 6-1. Vänskapsmatcherna har ofta varit målrika, med ett snitt på 3,80 mål per match.

Historiskt sett har Argentina spelat 61 VM-matcher mot europeiskt motstånd, med 23 vinster, 20 oavgjorda och 18 förluster. Spanien har i sin tur mött sydamerikanska lag 16 gånger i VM, med sju segrar, fyra oavgjorda och fem förluster.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.