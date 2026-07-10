Superdatorn: Så slutar Spanien – Belgien

Spanien ställs mot Belgien i en stekhet VM-kvartsfinal på SoFi Stadium.

Avspark sker klockan 21:00 svensk tid, fredagen den 10 juli 2026.

Här är superdatorn BETSiE:s dom efter 20 000 simuleringar av matchen.

Bildmontage, Kevin De Bruyne och Lamine Yamal. Foto: Alamy

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Insatserna är enorma när ett av turneringens tätaste försvar möter en av dess mest explosiva offensiver. Spanien har byggt en ogenomtränglig fästning och har ännu inte släppt in ett enda mål under hela mästerskapet. Belgien, å andra sidan, har gjort hela 13 mål och lever på högintensiv omställningsfotboll.

Det är en klassisk stilkrock med en semifinalplats i potten. Den taktiska kampen ställer spansk bollinnehavsdominans mot belgiska dödliga kontringar.

Medan Spanien kommer till matchen med en fullt frisk trupp, har Belgien skadeproblem på nyckelmittfältare, vilket kan påverka deras förmåga att störa den spanska rytmen.

Den stora frågan är om Belgiens direkta spel kan luckra upp ett spanskt försvar som har tillåtit lägst förväntade mål emot (xGA) i hela turneringen. Spelare som Rodri blir avgörande för att kontrollera tempot för Spanien, medan Belgien kommer att förlita sig på stjärnor som Jérémy Doku och Charles De Ketelaere för att skapa oreda i omställningarna. Nu ser vi vad datan säger. BETSiE:s avancerade modell har analyserat varje tänkbart utfall.