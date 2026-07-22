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Foto: Alamy

VM-finalen slog tittarrekord i USA – samma nivå som NFL

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Jakob Bergelv
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VM-finalen i New Jersey fick många amerikaner att bänka sig framför teven.
Eventet slog alla tiders rekord för en fotbollssändning i USA.

East Rutherford, New Jersey, USA. Spaniens målvakt David Raya, Marc Pubill, Álex Grimaldo, Eric García, Marcos Llorente, Mikel Merino, Ferran Torres, Fabián Ruiz, Gavi, Dani Olmo, Yeremy Pino, Pedro Porro, Spaniens målvakt Joan García, Aymeric Laporte, Álex Baena, Rodri med VM-pokalen, Nico Williams, Martín Zubimendi, Lamine Yamal, Pedri, Mikel Oyarzabal, Pau Cubarsí, Spaniens målvakt Unai Simón och Marc Cucurella firar efter VM-finalen i fotboll 2026. Foto: (fotograf/agentur enligt originalbildtext).
Foto: Alamy

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Diskussionen gällande hur stort eller litet fotbollsintresset är i USA har hållit igång länge. Men mer och mer talar för att det ökar, inte minst efter VM-finalen.

Enligt The Athletic kollade i snitt 38,9 miljoner människor på finalen mellan Spanien och Argentina, som sändes på Fox. Som mest låg tittarsiffran på 51,7 miljoner. Det är nytt rekord för en engelskspråkig fotbollsändning i USA.

Även på den spansktalande kanalen Telemundo bröts ny mark. Där följde 23,9 miljoner tittare matchen, vilket slår det tidigare rekordet som hölls av Mexikos match mot England i åttondelsfinalen.

Totalt följde närmare 60 miljoner amerikaner finalen, runt 17 procent av befolkningen. Enligt The Athletic är det i samma kategori tittarmässigt som en play off-match i NFL, vilket fungerar som en utslagsturnering till Super Bowl.

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