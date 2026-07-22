VM-finalen slog tittarrekord i USA – samma nivå som NFL

VM-finalen i New Jersey fick många amerikaner att bänka sig framför teven.

Eventet slog alla tiders rekord för en fotbollssändning i USA.

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Diskussionen gällande hur stort eller litet fotbollsintresset är i USA har hållit igång länge. Men mer och mer talar för att det ökar, inte minst efter VM-finalen.

Enligt The Athletic kollade i snitt 38,9 miljoner människor på finalen mellan Spanien och Argentina, som sändes på Fox. Som mest låg tittarsiffran på 51,7 miljoner. Det är nytt rekord för en engelskspråkig fotbollsändning i USA.

Även på den spansktalande kanalen Telemundo bröts ny mark. Där följde 23,9 miljoner tittare matchen, vilket slår det tidigare rekordet som hölls av Mexikos match mot England i åttondelsfinalen.

Totalt följde närmare 60 miljoner amerikaner finalen, runt 17 procent av befolkningen. Enligt The Athletic är det i samma kategori tittarmässigt som en play off-match i NFL, vilket fungerar som en utslagsturnering till Super Bowl.