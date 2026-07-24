VM-hjältarna belönas – med sin egna vikt i tomater

Världsmästarna Gavi och Fabian Ruiz hyllades när de återvände till sin gemensamma hemstad.

De fick även en gåva från kommunen – nämligen 150 kilo tomater.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Spanien bärgade sitt andra VM-guld genom tiderna efter att ha besegrat Argentina i finalen. Hela truppen firas nu runt om i landet.

Gavi och Fabian Ruiz fick ett eget mottagande i sin hemstad Los Palacios y Villafranca i Andalusien. Duon välkomnades av borgmästaren och fick därefter skriva under i ”stadens hedersbok”.

Kort därpå fick båda spelarna väga sig. Anledningen? Staden ville belöna duon med tomater, i deras egna vikt. Efter invägningen stod det klart att Fabian Ruiz skulle få 85 kilo och Gavi 68,5. Tillsammans belönades de nyblivna världsmästarna med drygt 150 kilo av den röda grönsaken.

Spektaklet är ingenting nytt för Fabian Ruiz. PSG-mittfältaren fick även med tomater i samband med att Spanien van EM-guld för två år sedan. Även Jesus Navas, som också är född i staden, fick ta emot det välsmakande priset då.

Navas blev den första spelaren från Los Palacios y Villafranca, som endast har drygt 40 000 invånare, att firas med tomater. Det skedde i samband med att Spanien blev världsmästare för första gången 2010. Den gamla yttern var även närvarande när Fabian Ruiz och Gavi firades.

”På så sätt vill kommunen ge ett bestående erkännande till tre idrottare som är en källa till stolthet för hela orten och som genom både sina sportsliga framgångar och sitt sätt att vara har blivit förebilder för flera generationer av barn och ungdomar”, skriver kommunen på sin hemsida.

Fabian Ruiz startade fyra matcher för Spanien i VM, bland annat finalen i New Jersey. Gavi startade premiären mot Kap Verde, men därefter blev det endast ett kort inhopp mot Österrike i sextondelsfinalen.



