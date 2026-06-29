Inför matchen: Tyskland – Paraguay

Slutspelet i Nordamerika är här och förhandsfavoriten Tyskland ställs mot ett kämpande Paraguay i sextondelsfinalen.

Avspark sker den 29 juni 2026, klockan 22:30 svensk tid.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Tysklands Florian Wirtz. Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Tyskland – Paraguay: Matchöversikt

Tyskland går in i utslagsrundan som en av turneringens starkaste offensiva krafter, trots en överraskande förlust mot Ecuador i en betydelselös sista gruppspelsmatch. Med gruppsegern redan säkrad vilade man inte på lagrarna, men förväntas nu höja tempot avsevärt. Laget har gjort hela tio mål hittills och pressen är stor att leverera när allt ställs på sin spets.

För Paraguay är detta en historisk möjlighet. Laget tog sig vidare som en av de bästa grupptreorna och har allt att vinna. Deras väg hit har präglats av en stark defensiv organisation och en förmåga att hålla tätt bakåt, vilket blir nyckeln om de ska ha en chans att skrälla mot den tyska anfallsmaskinen. Insatserna är maximala – vinnaren går vidare, förloraren åker hem.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Världsmästerskapet för de båda lagen kunde inte vara mer olika. Tyskland har imponerat med en anfallsglad fotboll och en segersvit på elva raka matcher som bröts först när avancemanget redan var klart. Deras offensiva statistik tillhör den absoluta toppen i turneringen. Paraguay har å andra sidan kämpat sig fram med minimala marginaler, där en stark defensiv har kompenserat för en begränsad slagkraft framåt.

Den taktiska duellen blir en klassisk kamp mellan anfall och försvar. Tyskland, under Julian Nagelsmann, kommer att dominera bollinnehavet med sin höga press och rörliga anfallsspelare som Jamal Musiala och Florian Wirtz. Paraguay förväntas sjunka djupt med en fembackslinje och satsa på snabba omställningar. Matchen kommer att avgöras av tyskarnas förmåga att luckra upp en kompakt försvarsmur.

Motivationen är skyhög i båda läger. För Tyskland är allt annat än en kvartsfinal ett misslyckande, och laget är pressat att visa sin potential. För Paraguay är detta en bonusmatch där de kan spela utan press och har chansen att stå för en av mästerskapets största skrällar. Denna dynamik skapar en spännande psykologisk kamp vid sidan av den taktiska.

Inbördes möten

Historiskt sett har dessa två nationer endast mötts vid två tidigare tillfällen. Det mest minnesvärda mötet var i åttondelsfinalen i VM 2002, där Tyskland drog det längsta strået.

Den gången vann Tyskland med 1-0 efter ett sent mål av Oliver Neuville, vilket skickade dem vidare till kvartsfinal. Lagen möttes även i en vänskapsmatch 2013 som slutade oavgjort (3-3), men den tävlingsmatchen från 2002 är den mest relevanta referenspunkten.

Statistiken från deras få möten ger Tyskland en klar fördel i tävlingssammanhang. Tyskarnas förmåga att göra mål i turneringen (10 mål) ställs mot Paraguays svårigheter framåt (2 mål), vilket pekar på att historien kan upprepa sig. Samtidigt har Paraguay visat att deras defensiv kan frustrera starka motståndare.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.