VM-matcher i natt: Grupperna närmar sig avgörande
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VM-matcher står på nattens schema.
Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.
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I natt spelas flera matcher i VM. Vid 19:00 spelar USA mot Australien vid 21:00 och senare i natt möts Skottland och Marocko, Brasilien och Haiti samt Turkiet och Paraguay.
Så spelas VM inatt
USA – Australien
- Arena: Seattle Stadium
- Datum: 19 juni
- Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)
- Streaming: SVT Play
Skottland – Marocko
- Arena: Boston Stadium
- Datum: 20 juni
- Avsparkstid: 00:00 (svensk tid)
- Streaming: SVT Play
Brasilien – Haiti
- Arena: Philadelphia Stadium
- Datum: 20 juni
- Avsparkstid: 02:30 (svensk tid)
- Streaming: Tv4 Play
Turkiet – Paraguay
- Arena: San Francisco Bay Arena Stadium
- Datum: 20 juni
- Avsparkstid: 05:00 (svensk tid)
- Streaming: TV4 Play
Förutsättningar
Det här är gruppfinalen i Grupp D:s andra omgång. Både USA och Australien vann sina premiärer och står på tre poäng vardera. USA imponerade med en 4–1-seger mot Paraguay, medan Australien överraskade genom att besegra Turkiet med 2–0. En seger här skulle ge ett jätteläge att säkra avancemang redan innan sista gruppspelsomgången.
I Grupp C toppar Skottland gruppen efter premiärsegern mot Haiti. Marocko spelade däremot 1–1 mot Brasilien och visade att laget kan utmana de största nationerna. För Skottland innebär en ny seger ett drömläge inför sista omgången, medan Marocko behöver poäng för att inte hamna under press i kampen om slutspelsplatserna. Grupp C är fortfarande helt öppen bakom skottarna.
Brasilien jagar sin första seger efter det oväntade poängtappet mot Marocko i premiären. Haiti förlorade knappt mot Skottland (0–1) men stod för en stark insats och hade chanser att få med sig en poäng. För Haiti är matchen en möjlighet att skapa en av VM:s största skrällar, medan Brasilien inte har råd att tappa fler poäng om man vill vinna gruppen. Haitis förbundskapten Sébastien Migné har betonat att laget går in i matchen utan press och med allt att vinna.
Kvällens kanske mest betydelsefulla match för lagen själva. Både Turkiet och Paraguay förlorade sina premiärer och står på noll poäng. En ny förlust skulle göra vägen till slutspel mycket svår, även om tredjeplatser också kan räcka i det utökade VM-formatet. Turkiet föll mot Australien medan Paraguay blev överkört av USA. Därför lär båda lagen gå för seger snarare än att nöja sig med oavgjort.
Håll ett öga på
Skottarna. Alla skotska fans har givit en god stämning på läktaren och runt om i Nordamerika. Hur kommer det blir nu när allt ska avgöras? Håll ett öga på det för det kan bli riktigt minnesvärt och kul.
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