VM-matcher i natt: Grupperna närmar sig avgörande

VM-matcher står på nattens schema.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

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I natt spelas flera matcher i VM. Vid 19:00 spelar USA mot Australien vid 21:00 och senare i natt möts Skottland och Marocko, Brasilien och Haiti samt Turkiet och Paraguay.

Så spelas VM inatt

USA – Australien

Arena: Seattle Stadium

Seattle Stadium Datum: 19 juni

19 juni Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)

21:00 (svensk tid) Streaming: SVT Play

Skottland – Marocko

Arena: Boston Stadium

Boston Stadium Datum: 20 juni

20 juni Avsparkstid: 00:00 (svensk tid)

00:00 (svensk tid) Streaming: SVT Play

Brasilien – Haiti

Arena: Philadelphia Stadium

Philadelphia Stadium Datum: 20 juni

20 juni Avsparkstid: 02:30 (svensk tid)

02:30 (svensk tid) Streaming: Tv4 Play

Turkiet – Paraguay

Arena: San Francisco Bay Arena Stadium

San Francisco Bay Arena Stadium Datum: 20 juni

20 juni Avsparkstid: 05:00 (svensk tid)

05:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Förutsättningar

Det här är gruppfinalen i Grupp D:s andra omgång. Både USA och Australien vann sina premiärer och står på tre poäng vardera. USA imponerade med en 4–1-seger mot Paraguay, medan Australien överraskade genom att besegra Turkiet med 2–0. En seger här skulle ge ett jätteläge att säkra avancemang redan innan sista gruppspelsomgången.

I Grupp C toppar Skottland gruppen efter premiärsegern mot Haiti. Marocko spelade däremot 1–1 mot Brasilien och visade att laget kan utmana de största nationerna. För Skottland innebär en ny seger ett drömläge inför sista omgången, medan Marocko behöver poäng för att inte hamna under press i kampen om slutspelsplatserna. Grupp C är fortfarande helt öppen bakom skottarna.

Brasilien jagar sin första seger efter det oväntade poängtappet mot Marocko i premiären. Haiti förlorade knappt mot Skottland (0–1) men stod för en stark insats och hade chanser att få med sig en poäng. För Haiti är matchen en möjlighet att skapa en av VM:s största skrällar, medan Brasilien inte har råd att tappa fler poäng om man vill vinna gruppen. Haitis förbundskapten Sébastien Migné har betonat att laget går in i matchen utan press och med allt att vinna.

Kvällens kanske mest betydelsefulla match för lagen själva. Både Turkiet och Paraguay förlorade sina premiärer och står på noll poäng. En ny förlust skulle göra vägen till slutspel mycket svår, även om tredjeplatser också kan räcka i det utökade VM-formatet. Turkiet föll mot Australien medan Paraguay blev överkört av USA. Därför lär båda lagen gå för seger snarare än att nöja sig med oavgjort.

Håll ett öga på

Skottarna. Alla skotska fans har givit en god stämning på läktaren och runt om i Nordamerika. Hur kommer det blir nu när allt ska avgöras? Håll ett öga på det för det kan bli riktigt minnesvärt och kul.