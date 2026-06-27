VM-matcher i natt: Harry Kane kan slå rekord

Snart har alla VM-grupper spelats klart.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

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Trots att England, Ghana, Colombia, Portugal och Argentina är klara för sextondelsfinal finns det massor att se fram emot i nattens VM-matcher. DR Kongo har en chans att ta sig vidare som en av de åtta bästa treorna. Det är samtidigt väldigt jämnt i grupp L där England, Kroatien och Ghana har en chans att vinna gruppen.

Så spelas VM i natt:

Panama – England

Arena: MetLife Stadium, New Jersey

MetLife Stadium, New Jersey Datum: 27 juni 2026

27 juni 2026 Avsparkstid: 23:00 (svensk tid)

23:00 (svensk tid) Streaming: SVT1, SVT Play

Kroatien – Ghana

Arena: Lincoln Financial Field, Philadelphia

Lincoln Financial Field, Philadelphia Datum: 27 juni 2026

27 juni 2026 Avsparkstid: 23:00 (svensk tid)

23:00 (svensk tid) Streaming: SVT2, SVT Play

Colombia – Portugal

Arena: Hard Rock Stadium, Miami

Hard Rock Stadium, Miami Datum: 28 juni 2026

28 juni 2026 Avsparkstid: 01:30 (svensk tid)

01:30 (svensk tid) Streaming: TV4, TV4 Play

DR Kongo – Uzbekistan

Arena: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Datum: 28 juni 2026

28 juni 2026 Avsparkstid: 01:30 (svensk tid)

01:30 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Jordanien – Argentina

Arena: AT&T Stadium, Arlington

AT&T Stadium, Arlington Datum: 28 juni 2026

28 juni 2026 Avsparkstid: 04:00 (svensk tid)

04:00 (svensk tid) Streaming: TV4, TV4 Play

Algeriet – Österrike

Arena: Arrowhead Stadium, Kansas City

Arrowhead Stadium, Kansas City Datum: 28 juni 2026

28 juni 2026 Avsparkstid: 04:00 (svensk tid)

04:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Förutsättningar

Det är flera lag inför nattens VM-matcher som redan är klara för sextondelsfinal och med största sannolikhet kommer att vädra sina trupper. Bland annat sägs det att Lionel Messi kommer att bänkas i Argentinas match mot Jordanien.

Det finns däremot lag som har något att spela för. Argentina och Algeriet gör upp om en andraplats vilket kan påverka motståndet i sextondelsfinalen.

I grupp L ser England ut att säkra förstaplatsen men även Kroatien har en chans att kliva högst upp i tabellen.

Håll ett öga på

England är redan klara för sextondelsfinal men det finns fortfarande mycket att spela för. England behöver vinna eller ha ett bättre resultat än Ghana för att vinna gruppen och då med största sannolikhet ställas mot Senegal i sextondelsfinal.

Det är dessutom en perfekt chans för Harry Kane att slå Gary Linekers målrekord. Kane och Lineker ligger på tio mål var och en om Kane gör minst ett mål i natt slår han rekordet.

Visste du att?

Under natten har DR Kongo chansen att skriva historia. Vinner de mot Uzbekistan finns det en chans att de går till sextondelsfinal som en av de bästa treorna.

DR Kongo tog sig till VM via interkontinental play-off. Nationen har deltagit i VM en gång tidigare som Zaire 1974. Då gjorde landet inget mål och tog inga poäng.

I natt har de chansen att ta en tredjeplats. Enligt VG:s statistikmodell ligger chansen på 30,5 procent att DR Kongo går till slutspel.

Matchen i matchen

Det blir ett toppmöte mellan Colombia och Portugal i grupp K. Vinnaren kommer att ta hem gruppsegern. Det kommer att bli ett intressant möte mellan Portugals offensiv och Colombias defensiv som hittills bara släppt in ett mål. Dessutom är högerbacken Daniel Munoz farlig i Colombias anfallsspel.

Samtidigt kommer Portugal med full fart för att vinna matchen och de har som bekant Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes och Joao Felix med sig i anfallet.