VM-matcher i natt: Kan en underdog chocka stornationerna?

VM-matcher står på nattens schema.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

VM-gruppspelet fortsätter under natten till onsdag och flera nationer kan ta stora steg mot slutspelet. England ställs mot Ghana och Panama möter Kroatien i grupp L, samtidigt som Colombia tar sig an Kongo DR i grupp K. Samtliga lag har redan spelat en match och kvällens resultat kan få stor betydelse för kampen om avancemang.

Så spelas VM inatt

England – Ghana

Arena: Boston Stadium, USA

Boston Stadium, USA Datum: 23 juni

23 juni Avsparkstid: 22.00 (svensk tid)

22.00 (svensk tid) Streaming: SVT 1/SVT Play

Panama – Kroatien

Arena: Toronto Stadium, Kanada

Toronto Stadium, Kanada Datum: 24 juni

24 juni Avsparkstid : 01.00 (svensk tid)

: 01.00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Colombia – Kongo DR

Arena: Estadio Guadalajara, Mexiko

Estadio Guadalajara, Mexiko Datum: 24 juni

24 juni Avsparkstid: 04.00 (svensk tid)

04.00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Förutsättningar

England fick en drömstart på VM när laget besegrade Kroatien med 4–2 i premiären. Ghana inledde samtidigt mästerskapet med en 1–0-seger mot Panama. Seger för något av lagen i natt skulle innebära ett mycket bra läge för avancemang till slutspelet.

Kroatien kommer från premiärförlusten mot England och behöver poäng mot Panama för att inte hamna i ett pressat läge inför den avslutande gruppspelsomgången. Panama föll knappt mot Ghana men har fortfarande chansen att blanda sig i kampen om avancemang.

I grupp K leder Colombia efter en imponerande 3–1-seger mot Uzbekistan. Kongo DR spelade samtidigt 1–1 mot Portugal och visade att laget kan störa gruppens favoriter. En colombiansk seger skulle föra sydamerikanerna mycket nära slutspelet.

Håll ett öga på

Englands lagkapten Harry Kane fortsätter att vara lagets största offensiva hot. Samtidigt har Ghana flera snabba omställningsspelare, där Mohammed Kudus väntas få en nyckelroll om afrikanerna ska kunna skrälla mot gruppfavoriten England.

För Colombia riktas mycket uppmärksamhet mot den offensiv som låg bakom tre mål i premiären mot Uzbekistan. Kongo DR imponerade samtidigt mot Portugal och visade att laget inte ska underskattas i kampen om de två första platserna i gruppen.

Matchen i matchen

Mötet mellan Jude Bellingham och Thomas Partey kan bli avgörande för England–Ghana. Bellingham styr mycket av Englands offensiv medan Partey är navet på Ghanas mittfält. Den spelare som vinner kampen centralt kan mycket väl lägga grunden för sitt lags seger.