VM-matcher i natt: Mbappes nya milstolpe – 100 landskamper

VM-matcher står på nattens schema.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

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Under kvällen spelar Argentina och Österrike men senare under natten spelas fler matcher. Kl 23:00 möts Frankrike och Irak, vid 02:00 mötes Norge och Senegal för att sedan under tidig morgon avsluta VM-dagen med Jordanien – Algeriet.

Så spelas VM inatt

Frankrike – Irak

Arena: Philadelphia Stadium, USA

Philadelphia Stadium, USA Datum: 22 juni

22 juni Avsparkstid: 23:00 (svensk tid)

23:00 (svensk tid) Streaming: SVT 1 /SVT Play

Norge – Senegal

Arena: New York New Jersey Stadium, USA

New York New Jersey Stadium, USA Datum: 23 juni juni

23 juni juni Avsparkstid: 02:00 (svensk tid)

02:00 (svensk tid) Streaming: SVT 1 /SVT Play

Jordanien – Algeriet

Arena: San Francisco Bay Arena Stadium, USA

San Francisco Bay Arena Stadium, USA Datum: 23 juni juni

23 juni juni Avsparkstid: 05:00 (svensk tid)

05:00 (svensk tid) Streaming: TV4/ TV4 Play

Förutsättningar

Frankrike och Norge vann sina första gruppspelsmatcher mor Senegal respektive Irak. Båda favoriterna har tre poäng var och toppar tabellen. Gruppens tredjeplats är fortsatt öppen och vad som helest kan fortfarande hända. Argentina och Österrike, som möts under måndagskvällen leder grupp J men någon av de två lagen kommer tappa poäng i kväll vilket gör att gruppen kommer öppna sig mer när Jordanien och Algeriet möts.

Håll ett öga på

Det finns ett gäng svenskfödda spelare i Irak som man bör hålla ögonen på. Amir Al-Ammari, som senast tillhörde Halmstad BK, Kevin Yakob, som senast tillhörde IFK Göteborg, förre Bajen-spelaren Aimar Sher, Ahmed Qasem, som senaste spelade i Elfsborg och förre Örebro-spelaren Hussein Ali. Alla dessa representerar Irak i VM och det värt att hålla ett öga på hur de svenskfödda spelarna presterar under VM.

Visste du att?

I kvällens landskamp mellan Frankrike och Irak kommer Kylian Mbappé komma upp i sin hundrade landskamp. Stjärnan, som var med och vann VM redan 2018 kommer med all sannolikhet få speltid i kvällens VM-match och i samma veva nå sin nya milstolpe.

Matchen i matchen

Erling Haaland mot Nicolas Jackson. Två anfallsstjärnor möts ikväll när Haalands Norge möter Jacksons Senegal. Hur blir kampen mellan stjärnorna och vem kan frälsa sitt lag och få in flest mål? Det återstår att de men det är en spännande anfallskamp vi kommer få se.