VM-matcher i natt: Norges återkomst

Under natten gör flera nationer comeback i VM.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |



Efter en dryg vecka av intensivt VM-spel är det slutligen dags för de sista nationerna att träda in i handlingarna. Norge spelar sin första VM-match på 28 år när de ställs mot Irak i Boston. De regerande mästarna Argentina tar emot Algeriet i Kansas City och Österrike möter Jordanien i San Francisco.

Så spelas VM inatt

Irak – Norge

Arena: Boston Stadium

Boston Stadium Datum: 17 juni

17 juni Avsparkstid: 00:00 (svensk tid)

00:00 (svensk tid) Streaming: TV4

Argentina – Algeriet

Arena: Arrowhead Stadium

Arrowhead Stadium Datum: 17 juni

17 juni Avsparkstid: 03:00 (svensk tid)

03:00 (svensk tid) Streaming: TV4

Österrike – Jordanien

Arena: San Francisco Bay Area Stadium

San Francisco Bay Area Stadium Datum: 17 juni

17 juni Avsparkstid: 06:00 (svensk tid)

06:00 (svensk tid) Streaming: TV4

Förutsättningar

Trots att man är regerande världsmästare har det pratats relativt lite om Argentina inför den här VM-turneringen. Många av de bärande spelarna från Qatar-mästerskapet för fyra år sedan är kvar i truppen, inte minst den numera 38-åriga Lionel Messi.

Just Messi blir historisk mot Algeriet. Han kan då bli den första att ha spelat en match i sex VM-slutspel. Frågan är hur länge han blir ensam om den utmärkelsen. Både Cristiano Ronaldo i Portugal och Guillermo Ochoa från Mexiko kan nå milstolpen under mästerskapet i Nordamerika.

Håll ett öga på

Tillsammans med Curaçao, Kap Verde och Uzbekistan är Jordanien den fjärde nationen att göra sin VM-debut 2026. Nationen tog sig till mästerskapet genom att sluta tvåa bakom Sydkorea i det asiatiska kvalspelet.

Laget har däremot deltagit flitigt i de asiatiska mästerskapen och i den senaste upplagan 2023 tog man sig hela vägen till final, där värdlandet Qatar vann med 3–1 efter att ha gjort samtliga mål på straff.

Visste du att?

Både Norge och Österrike gör sitt första VM-slutspel sedan 1998. Då för 28 år sedan tog sig norrmännen till åttondelsfinal, mycket tack vare en seger mot de regerande mästarna Brasilien. Väl i åttondelen krossade italienaren Cristian ”Bobo” Vieri de norska drömmarna när han satte matchen enda mål efter 20 minuter.

Österrike, som bland annat slog ut Sverige i kvalet till VM-turneringen 1998, tog endast två poäng och åkte ut redan i gruppspelet. Skulle österrikarna slå debutanten Jordanien i natt tar man därmed sin första VM-seger sedan 1990, då man besegrade USA med 2–1.

Matchen i matchen

Mötet mellan Norge och Irak är inte bara en efterlängtad match för norrmännen. Även Irak har fått vänta länge på ett VM-deltagande. Vi får backa bandet till 1986 för att hitta nationens senaste och även första medverkan. Då blev det tre raka försluter och respass i gruppspelet.

Det är även ett slags nordiskt derbyt som väntar i Boston. Fyra spelare i den irakiska VM-truppen är födda i Sverige och samtliga startade i genrepet mot Venezuela inför turneringen. Det kan med andra ord bli en dos svensk revansch för förlusten i träningsmatchen inför VM.