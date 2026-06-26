VM-matcher i natt: Salah nära ny historisk bedrift

Flera VM-grupper ska avgöras i natt.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

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Sveriges öde ska avgöras i kväll. Det ser med största sannolikhet ut att bli Frankrike i sextondelsfinal men ännu är inget klart eller fastställt. Förutom matchen mellan Norge och Frankrike, som startar 21:00, spelar även Senegal mot Irak. Senare på natten ställs Uruguay mot Spanien och Kap Verde mot Saudiarabien för att avgöra grupp H.

När klockan nästan är morgon i Sverige startar Nya Zeeland–Belgien och Egypten–Iran.

Här är allt du behöver veta inför nattens VM-matcher!

Så spelas VM i natt

Uruguay – Spanien

Arena: Estadio Akron, Guadalajara

Estadio Akron, Guadalajara Datum: 27 juni

27 juni Avsparkstid: 02:00 (svensk tid)

02:00 (svensk tid) Streaming: TV4, TV4 Play

Kap Verde – Saudiarabien

Arena: NRG Stadium, Houston

NRG Stadium, Houston Datum: 27 juni

27 juni Avsparkstid: 02:00 (svensk tid)

02:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Nya Zeeland – Belgien

Arena: BC Place, Vancouver

BC Place, Vancouver Datum: 27 juni

27 juni Avsparkstid: 05:00 (svensk tid)

05:00 (svensk tid) Streaming: TV4, TV4 Play

Egypten – Iran

Arena: Lumen Field, Seattle

Lumen Field, Seattle Datum: 27 juni

27 juni Avsparkstid: 05:00 (svensk tid)

05:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Förutsättningar

I grupp H med Uruguay, Spanien, Saudiarabien och Kap Verde är det mycket som står på spel. Spanien är sedan tidigare i princip klara för slutspel medan det fortfarande finns chans för alla resterande lag i gruppen. Uruguay behöver vinna för att kunna känna sig trygga till avancemang. Detsamma gäller Saudiarabien.

I grupp G toppar Egypten tabellen med fyra poäng. Samtidigt har Belgien och Iran goda chanser att ta sig vidare som grupptvåa eller en av de åtta bästa treorna.

Håll ett öga på

Inför mästerskapet fanns det tveksamheter kring Lamine Yamal och hans fysiska status. I premiären mot Kap Verde hoppade han in med 20 minuter kvar. I den andra matchen valde förbundskaptenen Luis de la Fuente att starta supertalangen. Yamal nätade efter bara tio minuter och han var den spelare som stod för flest skott i matchen, trots att han byttes av i halvtid.

Visste du att?

Egyptens storstjärna Mohamed Salah har skördat stora framgångar under sin tid i Liverpool. Den offensive pjäsen har både vunnit två Premier League-titlar med klubben och en Champions League-titel. För landslaget har det däremot gått sämre. Trots att Egypten är det land som vunnit Afrikanska mästerskapen flest gånger har Salah aldrig fått lyfta bucklan. 34-åringen har även haft det tufft i VM. Han har aldrig tagit sig förbi ett gruppspel.

Nu är Egypten så gott som klara för sextondelsfinal vilket betyder att Salah kommer att göra sin första utslagsmatch någonsin för Egypten i VM.

Matchen i matchen

I matchen mellan Uruguay och Spanien kommer två spelare som till vardags är lagkamrater i Tottenham Hotspur att drabba samman. Det är Uruguays Rodrigo Bentancur och Spaniens Pedro Porro. Duon har gjort 91 matcher tillsammans i klubblaget – men nu gör de upp i en avgörande VM-match.