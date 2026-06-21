VM medan du sov: Eloy Room skrev historia

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Japan spöade Tunisien och Eloy Room stod för en galen insats i mål.

Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

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Detta har hänt

I går kväll vann Tyskland mot Elfenbenskusten med 2–1, men det var Elfenbenskusen som tog ledningen efter att en halvtimme var spelad. Franck Kessie satte bollen i mål och såg ut att frälsa Elfenbenskusten, men favoriter Tyskland vände och van efter två mål av Deniz Undav i andra halvlek. Under natten möttes Ecuador och Curaçao och där skrevs det historia i 0-0 matchen. Målvakten Eloy Room stod för en heroisk insats i mål och såg till att Curaçao fick med sig sin första VM-poäng någonsin.

Sedan var det dags för Sveriges grupp att spela klart den andra omgången. Japan mot Tunisien. Japan hade lekstuga och vann med 4–0.

Nattens rubriker

Manuel Neuer skrev in sig i historieböckerna som den målvakten som spelat flest VM-matcher. Tysken står noterad för 21 matcher i VM. Han ligger fortfarande bakom Lionel Messi som innehar rekordet på 27 matcher.

Den tyske försvararen Nico Schlotterbeck tvingades lämna planen under natten efter att ha ådragit sig en fotledsskada. Enligt förbundskaptenen Julian Nagelsmann ”ser det inte bra ut”. I samma match skadade sig ivorianen Wilfried Singo i baksidan av låret och sågs därefter gråtande på avbytarbänken.

Nattens överraskning

Nattens överraskning var såklart VM-rekordet som Eloy Room satte när han räddade hela 15 skott och såg till att Curaçau fick en historisk poäng med i VM. Rekordet lyder: Den målvakten som gjort flest räddningar på en 90 minuters match. Det innebär att andra målvakter har gjort mer räddningar men att detta har varit på matcher med förlängning eller straffar.

Ställningarna

Tyskland är klara för slutspel och Elfenbenskusten har satt sig i en bra position för att gå vidare. Tunisien är ute och kan inte ta sig vidare efter två raka förluster. Sverige kan gå vidare men behöver vinna eller i alla fall kryssa för att bli en av de treorna som går vidare.