VM medan du sov: Flera skrällar och historisk seger

Flera länder har chockat i nattens VM-matcher.

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Detta har hänt

Natten till måndagen spelades den andra omgången i VM-gruppspelet där Iran och Belgien kryssade. Matchen slutade 0-0 efter att belgaren Nathan Ngoy dragit på sig ett rött kort i den andra halvleken. Senare på natten ställdes Egypten mot Nya Zeeland. Det var det oceaniska laget som tog ledningen men efter att Mohamed Salah stått för mål och assist tog Egypten sin första VM-seger någonsin.

Kap Verde inledde med att chocka alla i VM efter att ha tagit en poäng mot storfavoriten Spanien. Under natten drabbade den lilla önationen samman med Uruguay. Även denna gång visade Kap Verde prov på att de kunde stå upp mot en, på förhand, större favorit. Matchen slutade 2-2.

Nattens rubriker

När det stod klart att Egypten vunnit mot Nya Zeeland var det landets första seger i mästerskapet…någonsin. I år är det fjärde gången gillt som den afrikanska nationen deltagit i fotbolls-VM. De har tidigare varit med 1938, 1990 och 2018 men aldrig lyckats vinna en match.

Nu kan landet fira en historisk triumf där storstjärnan Mohamed Salah legat bakom ett mål och en assist när slutresultatet skrevs till 3–1.

– I kommande år kommer vi att minnas att detta var en av historiens största framgångar, sa Salah enligt Al Jazeera.

Nattens överraskning

Landslaget som stuckit ut mest i VM är Kap Verde. Den afrikanska ön med drygt en halv miljon invånare knep en poäng mot Spanien tidigare i gruppspelet. Nu ställdes de mot Uruguay – där de gjorde samma sak. Kevin Pina gav Kap Verde ledningen i den 21:a minuten innan Uruguay vände på matchen med två snabba mål i slutet av den första halvleken. Efter en timmes spel lyckades Helio Varela sätta 2–2-målet vilket fastställde slutresultatet.

Ställningarna

Efter att Belgien kryssat mot Iran är det Egypten som kliver upp i ledning i grupp G. Samtidigt är det fortsatt jämnt i grupp H där Spanien ligger etta med fyra poäng och resten tätt bakom.