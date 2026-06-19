VM medan du sov: ”Skräckskada och kvinnligt domarteam”

God morgon!

Kvinnliga domare och skräckskada beskriver natten.

Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

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Detta har hänt

Gårdagskvällens match mellan Tjeckien och Sydafrika slutade 1–1 vilket gör att Mexiko som vann sin match mot Sydkorea med 1–0 leder tabellen med sex poäng och är klara för avancemang. Kanada och Qatar möttes under natten och värdnationen vann med hela 6–0 men trots segern var det tomma blickar från Kanada-spelarna efter en skräckskada som slutade i operation. Detta gör att Kanada och Schweiz toppar tabellen men Kanada leder med målskillnad.

Nattens rubriker

Ismael Koné var med om en skräckskada i andra halvlek när Qatars Assim Madibo tacklade Koné. Han bröt benet och enligt uppgifter från tränarbänken kunde man köra att benet gick av. Koné fick medicinsk vård på plats och rullades ut på bår. Trots skräckskadan var han i såpass gott mod att han kunde vinka till hemmafansen. Under natten ska 24-åringen ha opererats för sin skada och kommer vara borta minst fem månader.

Foto: Bildbyrån

Nattens överraskning

Natten, eller kanske snarare gårdagskvällens överraskning var det kvinnliga domarteamet som dömde matchen mellan Tjeckien och Sydafrika. Huvuddomaren och de två linjedomarna, alla från USA var de första kvinnliga teamet att döma en match i herr-VM. Alltid kul när historia skrivs.

Ställningarna

Som tidigare nämnt så leder Mexiko sin grupp och är klara för avancemang. I Kanadas grupp är det allt jämnare och än är inget färdigt.