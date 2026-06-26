VM medan du sov: Svensk succé och Ecuadors skrällseger

God morgon!

Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

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Detta har hänt

Mycket har hänt under natten. Tidigt på natten kom den första skrällen när Ecuador vann över Tyskland med 2–1. Gonzalo Plata gjorde 2–1 målet i den 77:e minuten och blev sannerligen en stor hjälte på hemmaplan. Nederländerna vann med 3–1 mot Tunisien samtidigt som Sverige och Japan kryssade. Det innebär att Tunisiens resa i VM är över.

Senare under natten möttes Paraguay och Australien i ett mållös kryss. USA förlorade mot Turkiet i 3–2 matchen men USA och Australien är vodare.

Nattens rubriker

Det har varit mycket rubriker i natt. Bland annat stora skrällen när Ecuador vann över Tyskland och den segern kommer nog gå till historieböckerna. Sedan var det även lite tråkigare rubriker när den svenske mittbacken Isak Hien skadade sig på matchen mot Japan och hans VM är dessvärre över på grund av skadan. Kuggen kommer därmed missa sextondelsfinalen och kanske andra matcher om Blågult tar sig vidare.

Nattens överraskning

Katia Itzel Garcia skrev historia som den första Mexikanska kvinna att döma en VM-match. Hon dömde Nederländernas seger mot Tunisien under natten och flera kvinnliga domare har fått skriva historia och vara med i VM.