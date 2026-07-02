VM medan du sov: USA och Belgien vidare – ilska från stjärnan

God morgon!

Samtliga tre värdländer kommer nu spela åttondelsfinal.

Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Detta har hänt

Under gårdagskvällen kunde Belgien slå ut Senegal men det såg länge ut att bli ett fiasko för belgarna. Senegal tog ett tidigt grepp om matchen och hade en tvåmålsledning men sedan kunde Belgien kvittera till 2–2. Matchen gick till förläning och i minut 120+5, det vill säga på förlängningen av förlängningen kunde Aston Villas Youri Tielemans sätta dit 3–2 och Belgien är klara för åttondelsfinal mot USA.

Under natten spelade värdlandet USA mot Bosnien och Hercegovina, då kunde hemmanationen ta ledningen precis innan halvtidsvila när Folarin Balogun fick in bollen i mål. Sedan var det händelserikt. Målskytten drog på sig ett direkt rött kort och blev utvisad. Men för USA var det ingen större fara, för Malik Tillman klev fram och utökade ledningen för USA.

Nattens rubriker

I natt är det mycket som stått i händelsernas centrum. Bland annat gick Pape Gueye ut hårt mot Senegalsförbund efter förlusten mot Belgien.

Han menar att han vill se förändring om han ska fortsätta spela i landslaget. Så här skriver han på Instagram:

”Jag kommer ta en paus från landslaget så länge den här tränarstaben är kvar.”, skriver Villarreal-stjärnan.

En annan rubrik är såklart USA:s hjälte Folarin Balogun som drog på sig rött kort efter en riktigt ful stämpling som nu gör att han missar åttondelsfinalen mot Belgien.

Foto: Bildbyrån

Nattens överraskning

Ja vad ska man säga? Detta hade kunnat sluta i ännu ett fiasko i detta VM.

Denna gång var det Belgien som var nära att åka ut men efter ett omtag i andra halvlek lyckades man rädda upp det och faktiskt ta sig vidare. Men återigen är det en favorit som inte visar upp sig? Det är ingen överraskning detta VM egentligen men det är något med underdogsen i år som är riktigt starkt.

Ställningarna

Efter nattens matcher står det nu klar att Belgien och USA möts i en åttondelsfinal den 7 juli kl 02:00 i Seattle.