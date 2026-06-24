VM medan du sov: Vidare efter sent avgörande

Colombia är vidare till sextondelsfinal med en match till godo.

Här är nattens resultat i VM.

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Detta har hänt

Kroatien tog en viktig seger mot Panama efter att ha förlorat mot England i premiäromgången. Men det blev med minsta möjliga marginal. Inhopparen Ante Budimir avgjorde en chansmässigt jämn match och Kroatien har därmed goda chanser att ta sig vidare i turneringen.

Några som redan ha säkrat en plats i sextondelsfinalen är Colombia. Sydamerikanerna besegrade Kongo-Kinshasa med 1–0 efter att högerbacken Daniel Muñoz gjort matchens enda mål med kvarten kvar.

Nattens rubriker

Luka Modric nådde en mäktig milstolpe i samband med matchen mot Panama. Lagkaptenen spelade sin 200:a landskamp för Kroatien och blev därmed den blott fjärde spelaren på herrsidan att mäkta med så många matcher för sitt landslag.

Två av de övriga tre spelar också i detta VM, i form av Portugals Cristiano Ronaldo (230 landskamper) och Argentinas Lionel Messi (201 landskamper). Den tredje spelaren är Bader Al-Mutawa från Kuwait som står på 202 matcher.

Nattens överraskning

Kroatien har ett silver från 2018 och ett bron från 2022 i bagaget. 2026 har man däremot inte imponerat. Under matchen mot Panama hade man endast två avslut på mål och av totalt sex försök. Panama avlossade åtta skott varav ett på mål.

Det finns därmed en del att fundera på för den kroatiska förbundskapten Zlatko Dalic inför fortsättningen.

Ställningarna

Colombia har redan säkrat en plats i sextondelsfinalen och det röker med kryss i den sista matchen mot Portugal för att även knipa gruppsegern. Kongo-Kinshasa står kvar på en poäng inför sitt möte med gruppjumbon Uzbekistan.

Kroatien tog en viktig seger och man har en poäng upp till England och Ghana inför den sista omgången. Panama är i och med segern utslagna ur turneringen.