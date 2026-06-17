VM-spelare greps – misstänkt för matchfixning

Elye Wahi startade VM-premiären för Elfenbenskusten.

Två veckor innan tuneringen greps han misstänkt för matchfixing.

Det rapporterar The Athletic.

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Elye Wahi drog på sig ett gult kort när hans Nice möte Metz i den franska högstaligan i våras. 23-åringen, som är med i Elfenbenskustens VM-trupp, blev några dagar senare gripen av fransk polis misstänkt för matchfixning, enligt The Athletic.

Uppgifterna gör gällande att Wahi är under utredning, där målet är att klargöra ifall ivorianen drog på sig det gula kortet med flit. 23-åringen släpptes på fri fot kort efter att han förhörts av polisen.

Anfallaren startade i premiärmatchen mot Ecuador som ivorianerna vann med 1–0. Den afrikanska nationen ställs mot Tyskland i sin nästa match.