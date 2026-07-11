VM-spelare hastigt avliden

För bara några veckor sedan spelade Jayden Adams VM.

Nu har han plötsligt avlidit.

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Jayden Adams startade Sydafrikas två inledande matcher i VM, mot Mexiko och Tjeckien. Han stod för ytterligare ett inhopp i den sista gruppspelsmatchen mot Sydkorea.

Nu har Adams hastigt avlidit Det bekräftar spelarens närstående till Soccer Laduma.

”Just nu har jag inga ord. Vi ber om att familjens privatliv respekteras. Jag kan bekräfta att han har gått bort. Ingen hade väntat sig detta”, säger Adams mentor Brendine Johnson i ett uttalande.

Adams representerade sydafrikanska Mamelodi Sundowns innan sin död och blev noterad för nio landskamper.

Det är fortfarande oklart vad som orsakade dödsfallet. Jayden Adams blev 25 år.