Inför matchen: Frankrike – Irak

Den andra omgången i Grupp I ställer Frankrike mot Irak efter två vitt skilda premiärmatcher.

Avspark sker klockan 23:00.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Frankrike inledde turneringen med en stark 3-1-seger mot Senegal, vilket cementerade deras status som en av favoriterna till att vinna hela mästerskapet. Efter en trög första halvlek visade laget sin klass och offensiva styrka i den andra.

För Irak blev det en tuff start med en 4-1-förlust mot Norge. Laget visade vissa offensiva intentioner men försvaret hade stora problem. Nu står de inför en ännu svårare utmaning och pressen är stor att leverera ett bättre resultat för att hålla VM-drömmen vid liv.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Matchen kommer att präglas av två lag med helt olika förutsättningar. Frankrike visade mot Senegal att de kan växla upp tempot när det behövs. Deras 1,75 i förväntade mål (xG) under andra halvlek visar på en enorm offensiv kapacitet.

Irak, å andra sidan, hade en bräcklig defensiv mot Norge men lyckades ändå skapa en del framåt. Den taktiska kampen kommer sannolikt handla om Frankrikes förmåga att bryta ner ett lågt stående irakiskt försvar, medan Irak kommer att satsa på snabba omställningar.

Motivationen är tydlig för båda lagen. Frankrike vill säkra sin plats i slutspelet så tidigt som möjligt och bygga vidare på sitt självförtroende. För Irak handlar det om att återupprätta hedern och kämpa för varje poäng i en tuff grupp.

Inbördes möten

Detta blir det första mötet någonsin mellan Frankrike och Irak. Det finns ingen tidigare historik att analysera, vilket gör matchen till ett oskrivet blad.

Däremot har lagen erfarenhet av att möta motstånd från varandras kontinenter. Frankrike har aldrig förlorat mot ett asiatiskt lag i VM-sammanhang, med fyra segrar och en oavgjord på fem matcher. Senast de mötte ett AFC-lag var i VM 2022, då de besegrade Australien med 4-1.

Irak har spelat två VM-matcher mot europeiskt motstånd och förlorat båda. Förlusten mot Belgien (2-1) 1986 följdes upp av 4-1-förlusten mot Norge i den här turneringens öppningsmatch.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.