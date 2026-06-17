Zidanes val: Ratade Frankrike

Zinedine Zidane var inte på plats när det franska landslaget slog Senegal i premiären.

Istället syntes han på läktaren när Algeriet föll mot Argentina med 3–0.

Legendarens son, Luca Zidane, representerar nämligen Algeriet.

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Det blev en tuff VM-premiär för Luca Zidane och Algeriet som föll med 3–0 mot Argentina efter Lionel Messis show. På läktaren syntes den franska legendaren Zinedine Zidane, som var där för att se sin son.



Luca Zidane är målvakt och representerar Algeriet, till skillnad från sin far. Matchen mot Argentina var Zidanes debut i VM-sammanhang och han hade minst sagt en del att göra.



Hans far, Zinedine Zidane, var alltså inte på plats när Franrkrike spelade VM-premiär mot Senegal. Istället valde han sonens debut.