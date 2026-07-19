Zlatan Ibrahimovic: De är favoriter att vinna VM

Argentina ställs mot Spanien i VM-finalen.

Nu har Zlatan Ibrahimovic tippat sin favorit.

– Jag tror att Spanien kommer att dominera den matchen, säger han i Fox Sports sändning.

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Under söndagen ställs Spanien mot Argentina i VM-finalen 2026. Lionel Messi och Argentina siktar på att försvara sin titel samtidigt som Spanien jagar guldet, som senast togs 2010 i Sydafrika.

Inför finalen har Zlatan Ibrahimovic, som agerat expert i Fox Sports, gett sin syn på hur han tror finalen kommer att utspela sig.

– Spanien hanterade Frankrike väldigt bra. Jag tror att de kan hantera detta Argentina. De kommer också att spela med bollinnehav. Argentina är inte ett kontringslag, säger Ibrahimovic i Fox Sports sändning.

”Ibra” tror att spanjorerna kommer att bli det bollförande laget.

– Jag tror att Spanien kommer att göra sitt. De kommer att spela kollektivt… Jag tror att Spanien kommer att dominera den matchen.

VM-finalen startar klockan 21:00 på MetLife Stadium i New Jersey.