Zlatan Ibrahimović fortsätter att dra på sig rubriker.

Fox Sports-experten stod för en riktig kupp – på bästa sändningstid.

– Jag påminner om att det är jag som är programledaren här, inte du, sa han till programledaren Rebecca Lowe.

Zlatan Ibrahimovic. Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

44-åriga Zlatan Ibrahimović är rubrikernas man. Den svenska landslagsikonen har stått för ett uppmärksammat inhopp i amerikanska TV-sändningar i och med hans expertroll i Fox Sports VM-sändningar och trots att spelarkarriären avslutades för flera år sedan fortsätter ”Ibra” att vara aktuell.

I går, söndag (svensk tid, stod Ibrahimović för en riktig kupp när han tog över programledarrollen från Rebecca Lowe, som är programledare för Fox Sports sändningar.

– Rebecca, jag påminner om att det är jag som är programledaren här, inte du. Det här gruppspelet fick mig att somna. Men det positiva är att gruppspelet är över nu och det är dags att bli mer seriös, sa han i sändningen.

Sågar kollegorna

Ibrahimović fortsatte därefter med att kicka en liten känga till expert-kollegorna Thierry Henry och Alexi Lalas.

– Det är ett nöje att arbeta med mina kollegor men ni får Amerika att somna, sa han med en menande blick mot Lalas.

Relationen mellan Zlatan Ibrahimović och den tidigare amerikanska landslagsbacken Alexi Lalas har blivit mycket uppmärksammad under VM 2026. Duon har dragits med rykten om att de inte tycker om varandra och ”Ibra” har öppet skojat om att han inte tycker att Lalas gör sig bra i TV-studion.