USA slog Australien inatt och är klara för sextondelsfinal.

Då stack Zlatan Ibrahimovic ut hakan i Fox News sändning.

– De har ett momentum som de behöver.

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USA står på sex poäng efter två spelade VM-matcher och toppar Grupp D. Efter amerikanernas seger stod Zlatan Ibrahimovic, expert i Fox News-studion, för ett vågat utspel. Den svenska ikonen menade att USA rent av kan vinna hela VM.



– Om inte ni trodde förut, så börja tro, säger han i sändningen.



USA krossade Paraguay i premiären och vann med hela 4–1. I gruppens avslutande omgång ställs man mot Turkiet – som redan är utslagna ur turneringen efter två raka förluster.



– De har landet bakom sig och när man har det stödet, så är man svårslagen, säger Ibrahimovic och fortsätter:



– De gjorde en bra prestation och ärligt talat var Australien inget hot. Jag har sagt det förut. Det som hände före VM spelar ingen roll. Det viktiga är det som händer nu och de har ett momentum som de behöver. De behöver nu fortsätta med det självförtroendet från match till match.



I och med USA:s seger mot Australien har ”jänkarna” säkrat gruppsegern. Detta eftersom inbördes möten väger tyngre än målskillnad i sommarens turnering.