Abrahams succéminuter – slog till tre gånger om

STOCKHOLM. Den första halvleken gick mot 0-0.

Men Hammarbys Paulos Abraham ville annat som två gånger om inom loppet av två minuter nätade i den allsvenska premiären mot Mjällby.

I början av andra halvlek satte anfallaren 3-0 och därmed ett hattrick.

Han hat tokhyllats av Kalle Karlsson under försäsongen och sänkt Djurgården i Svenska cupen-kvartsfinalen med ett sent förlängningsmål.

Nu i den allsvenska premiären hemma mot Mjällby tog Paulos Abraham huvudrollen på nytt.

I den 42:a minuten kom han fri och efter Robin Wallinders räddning kunde anfallaren med lite tur få med sig bollen och ändå raka in 1-0.

Bara två minuter senare var det dags igen. Abraham kom fri och placerade delikat in bollen i bortre.

Två mål inom loppet av två minuter och regerande mästarna Mjällby i rejäl brygga till den andra halvleken mot Hammarby.

Väl i andra tog det bara tre minuter innan Abraham rullat in sitt tredje mål för dagen. Hattrick i premiären för Bajens anfallare.

Bajen vann matchen med 3-0.

