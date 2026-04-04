Abrahams succéminuter – slog till tre gånger om
STOCKHOLM. Den första halvleken gick mot 0-0.
Men Hammarbys Paulos Abraham ville annat som två gånger om inom loppet av två minuter nätade i den allsvenska premiären mot Mjällby.
I början av andra halvlek satte anfallaren 3-0 och därmed ett hattrick.
Han hat tokhyllats av Kalle Karlsson under försäsongen och sänkt Djurgården i Svenska cupen-kvartsfinalen med ett sent förlängningsmål.
Nu i den allsvenska premiären hemma mot Mjällby tog Paulos Abraham huvudrollen på nytt.
I den 42:a minuten kom han fri och efter Robin Wallinders räddning kunde anfallaren med lite tur få med sig bollen och ändå raka in 1-0.
Bara två minuter senare var det dags igen. Abraham kom fri och placerade delikat in bollen i bortre.
Två mål inom loppet av två minuter och regerande mästarna Mjällby i rejäl brygga till den andra halvleken mot Hammarby.
Väl i andra tog det bara tre minuter innan Abraham rullat in sitt tredje mål för dagen. Hattrick i premiären för Bajens anfallare.
