AIK-mittfältaren uttagen i ungerska landslaget

Det ungerska landslaget har tagit ut sin trupp inför det stundande VM-kvalet.

Då står det klart att AIK:s Aron Csongvai, ännu en gång, har fått en plats.

Foto: Bildbyrån

Áron Csongvai har varit en av AIK:s viktigaste spelare i år och det är inte bara i Sverige hans insatser har uppmärksammats.

Så sent som i slutet av augusti togs 24-åringen ut i Ungerns landslagstrupp för tredje gången, efter att han gjort debut mot Sverige i en träningsmatch tidigare under året.

I den senaste samligen, när Ungern mötte Irland och Portugal, fick Csongvai inte göra en enda minut.

Nu har han åtminstone fått chansen att göra det igen, då han har tagits ut i den trupp som ska VM-kvalspela mot Armenien och Portugal i oktober.

Med AIK har Aron Csongvai startat 21 allsvenska matcher i år, i vilka det har blivit ett mål och två assist.





