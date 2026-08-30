AIK-talangen blev hjälte: ”Något jag har drömt om”

SOLNA. Inhoppare och derbyhjälte.

När Sixten Gustafsson satte det avgörande målet för AIK – kunde han knappt tro det.

– Jag vet inte om jag höll på att svimma men det var otroligt, säger 19-åringen efter segern mot Bajen.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

AIK var illa ute i slutet av andra halvlek av söndagens derby. Efter att Dino Besirovic tvingats bryta satte Hammarby 2–1 genom Paulos Abraham.

I den andra halvleken vände AIK på matchen. Huvudtränaren José Riveiro gjorde flera avgörande byten och ett av dem var Sixten Gustafsson. Den offensive talangen hoppade in med tio minuter kvar – när det stod 2–2.

Efter ett inlägg av Ladji Camara fick Gustafsson till en perfekt träff på volley som hittade in i Bajens mål. Gustafsson kunde knappt uppfatta vad som hände sekunderna efter fullträffen.

– Det är något jag har drömt om länge. Det är en långboll från Ladji som jag ser kommer och jag har mycket tid. Jag tänker bara att det är att träffa rätt så kan det bli jävligt bra – och nu blev det bra, säger Sixten Gustafsson efter derbysegern.

– Jag kommer ihåg från att jag träffar bollen sedan är det blackout. Fram till målet har jag ganska bra minne. Jag vet inte om jag höll på att svimma men det var otroligt. Det var skitkul, framför Norra Stå också.

”Blir nästan tårögd”

19-åringen passar samtidigt på att hylla tränaren Riveiro för att ha gett fler unga spelare i AIK chansen.

– Han litar på oss. Nu stoppar vi in två spelare utan namn på ryggen och det visar lite vilket lag vi är. Vi alla vet vad vi ska göra även om du inte har namn på ryggen.

När slutvisslan ljöd och derbysegern var ett faktum fick Gustafsson fira framför bekanta vid AIK:s hemmaklack.

– Det är jättekul. Jag blir nästan tårögd när jag ser det där. Det är familj för mig. Allt det jag har drömt om, avslutar han.

Sixten Gustafsson noteras för två mål på åtta framträdanden i allsvenskan den här säsongen. Härnäst ställs ”Gnaget” mot Malmö FF.