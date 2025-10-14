AIK värvar spelare med bakgrund i Bajen och Djurgården

AIK presenterade tidigare i eftermiddags Tinde Teribe från Burkina Faso. Nu står det klart att allsvenska tabellfyran gjort klart med Nikolay Staykov från Haninge.

19-åringen har på ungdomsnivå spelat i såväl Hammarby som Djurgården.

Tinde Teribe född 2007 blev presenterad som A-lagsspelare i AIK under tisdagen och nu basunerar klubben ut att Nikolay Staykov från Haninge i division 1 också skriver på ett övergångsspelaravtal likt Teribe. Det innebär att kontraktet gäller med AIK men att spelaren till en början håller till i klubbens akademi.

Staykov har som ungdomsspelare huserat i AIK:s värsta rivaler Hammarby och Djurgården.

18-åriga anfallarens kontrakt gäller till 2029.