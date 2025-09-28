AIK:s besked: Salétros missar Gais-matchen

AIK ställs Gais under söndagen.

Då saknas Gnagets kapten Anton Salétros i matchtruppen.

Foto: Bildbyrån

AIK-kaptenen Anton Salétros åkte på en smäll i mötet med Brommapojkarna och det har varit oklart huruvida han kommer kunna spela den viktiga matchen mot Gais. Salétros spelade matchen mot Peking trots smällen mot BP. Ett beslut som tränaren Mikkjal Thomassen inte ångrade.

– Vi ångrar inte att vi spelade honom mot Norrköping, beslutet kändes rätt då med den informationen som vi hade då. Man kan inte ångra saker, man måste blicka framåt, inte bakåt, sa Thomassen till FotbollDirekt.

Under söndagen presenterades AIK:s matchtrupp ut och då stod det klart att Salétros står över matchen på grund av en skada. Utöver det är bland annat Johan Hove, nyförvärvet Adrian Helm och John Guidetti skadade och missar matchen.

Matchen mellan AIK och Gai startar 16.30

AIK:s trupp mot Gais: Eskil Edh, Thomas Isherwood, Sotirios Papagiannopoulos, Bersant Celina, Kristoffer Nordfeldt (mv), Mads Thychosen, Abdihakim Ali, Dino Beširović, Erik Flataker, Kevin Filling, Kalle Joelsson (mv), Filip Benković, Áron Csongvai, Zadok Yohanna, Taha Ayari, Yannick Geiger, Alexander Fesshaie, Axel Kouame