AIK:s hyllning till Anton Salétros

Anton Salétros lämnar AIK för Chicago Fire.

Inför den sista matchen hyllades han med ett tifo av hemmasupportrarna.

”En ovärderlig gärning – tack Anton!”, stod det på en banderoll.

Tidigare i veckan stod det klart att AIK:s lagkapten Anton Salétros lämnar för MLS-klubben Chicago Fire.

Mittfältarens sista match blev mot Halmstads BK hemma på Strawberry Arena i Solna. Redan inför avspark hyllades Salétros av hemmasupportrarna med men banderoll. Där till var det även flera flaggor med spelarens ansikte på.

Foto: Bildbyrån

Salétros återvände till AIK sommaren 2023 och har sedan dess varit en tongivande spelare i ”Gnaget”.

