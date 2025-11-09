AIK:s hyllning till Anton Salétros
Anton Salétros lämnar AIK för Chicago Fire.
Inför den sista matchen hyllades han med ett tifo av hemmasupportrarna.
”En ovärderlig gärning – tack Anton!”, stod det på en banderoll.
Tidigare i veckan stod det klart att AIK:s lagkapten Anton Salétros lämnar för MLS-klubben Chicago Fire.
Mittfältarens sista match blev mot Halmstads BK hemma på Strawberry Arena i Solna. Redan inför avspark hyllades Salétros av hemmasupportrarna med men banderoll. Där till var det även flera flaggor med spelarens ansikte på.
Salétros återvände till AIK sommaren 2023 och har sedan dess varit en tongivande spelare i ”Gnaget”.
