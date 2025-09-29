Allsvensk debut i helgen – hoppas på nytt kontrakt

Jesper Lindvall gjorde allsvensk debut för IFK Norrköping i helgen.

Nu hoppas 20-åringen på ett nytt kontrakt med Peking.

– Jag vill så klart vara kvar och fortsätta spela här, säger han till NT.

Foto: Bildbyrån

20-årige Jesper Lindvall fick i lördags göra allsvensk debut för IFK Norrköping.

Lindvall fick hoppa in med ungefär en halvtimme kvar i förlustmatchen mot BK Häcken.

– Jag har väntat ett bra tag på att få komma in. Nu när det hände var det väldigt kul. Jag tycker att det gick helt okej, vissa bra aktioner och vissa mindre bra, säger han till NT.

Lindvall går nu en lite oviss framtid till mötes, detta då hans kontrakt med Peking löper ut efter säsongen.

– Förutsättningarna har blivit bättre för mig, nu har jag något att utgå ifrån. Jag vill så klart vara kvar och fortsätta spela här, för just nu känns det ganska bra och att jag är på ganska god väg, säger han.

Någon dialog om framtiden har dock inte funnits mellan parterna ännu.

– Nej, ingenting, säger han.